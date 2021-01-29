İyi Partili vekil Çelik'ten Bahçeli'ye: Saldırıları azmettirdiğiniz için yargılanacaksınız, hakkınızda suç duyurusunda bulunacağım

İyi Parti İstanbul Milletvekili ve Yeniçağ Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ahmet Çelik, gazetenin yazarı Orhan Uğuroğlu, KRT TV programcısı Afşin Hatipoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırılarla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Çelik Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Sn. Dr. Devlet Bahçeli şunu iyi bilin ki; Yeniçağ gazetesi ve yazarlarını gazetelere verdiğiniz ilanlarla, yaptığınız konuşmalarla, attığınız tweetlerle hedef gösterip yapılan saldırıları azmettirdiğiniz için, Türk milliyetçisi kurum ve şahıslara yapılan saldırıları azmettirmekten yargılanacaksınız. Türk milliyetçilerine saldırıları azmettirmek suçunu işlemekten hakkınızda savcılığa suç duyurusunda bulunacağım." ifadesini kullandı.

Çelik, "Hiç şüpheniz olmasın ki; Türk milliyetçilerine karşı kabul edilemez duruşu ile yargılanmış bir siyasi figür olarak Ülkücü Hareket tarihinde layık olduğunuz yeri alacaksınız. Sn. Dr. Devlet Bahçeli; siz de çok iyi biliyorsunuz ki, Ülkücü Hareketin 12 eylül öncesi bölücü ve Marksistlere karşı verdiği mücadelede binlerce şehidi ve gazisi var. Bu süreçte Türk milliyetçileri hapis yattı, işkence gördü, yargılandı ve ağır bedeller ödedi Siz bu mücadele yıllarında Türk milliyetçilerinin hasımlarıyla muhatap olup bir fiske dahi yediniz mi? Veya bir fiske attınız mı Bir gün emniyette veya adliyede ifade verdiniz mi?Hal böyleyken; ömrü mücadeleyle geçmiş, bedel ödemiş Türk milliyetçilerine tavrınızı kabullenmemiz asla mümkün olamaz! 12 Eylül öncesi Dev Yol, THKP vs gibi kanlı cinayet şebekelerine karşı sesini fısıltı olarak bile duymadığımız sizin, bırakın Türk milliyetçilerine üst perdeden seslenip parmak sallamayı, konuşmaya bile hakkınız yoktur." görüşünü savundu.