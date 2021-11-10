İyi Partili Usta: Türkiye'de 5-17 yaş arasında 720 bin çocuk işçi var

"Türkiye son 7 yılda sürekli fakirleşen bir ülke"

Türkiye’nin en büyük sorununun yoksulluk olduğunu vurgulayan Erhan Usta, “Ekonomik sorunlar anlamında yoksulluk ve bu yoksulluk Türkiye’de giderek derinleşiyor. Tabii, bu da sizin temel faaliyet alanınız. Kişi başı gelir açısından da bunu görüyoruz. Türkiye, bu yılı dışarıda tutarsak, büyüme rakamının ne olacağını bilmiyoruz ama son 7 yılda kişi başı gelir açısından sürekli fakirleşen bir ülke. Cumhuriyet tarihinde hiç olmuş bir şey değil” diye konuştu.

"Cinsiyete dayalı ücret farkı yüksek"

Koronavirüs salgını döneminde en çok kadınların etkilendiğini ifade eden Usta, şunları söyledi:

“Gelir adaletsizliği toplumda giderek artıyor. Dolayısıyla, sürdürülebilir politikalarla yoksulluğu azaltmak gerekiyor yani yoksulluğu yönetmek değil, yoksulluğu azaltacak politikalar uygulamamız lazım ve yoksulluk kültürünün de nesilden nesile geçişini de engellemek gerekiyor. Bu, toplum açısından çok ciddi bir risk, bu siyasi iktidarlar meselesi değil, yani bu kültürün nesilden nesile aktarılmaması lazım ülkede. Cinsiyete dayalı ücret farkı yüksek, bunları da konuşacağız.”

“Bir yıl boyunca 3 öğün simit yemeye parası yetmeyen 400 bin kişi var"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasetçilerin “simit hesabı” yaptığını hatırlatan Usta, “Bir yıl boyunca 3 öğün simit yemeye parası yetmeyen 400 bin kişinin olduğunu tespit ediyoruz. Bu simit hesabını siyasetçiler çok yapar, Sayın Erdoğan bunu en fazla yapanlardandı ama buna parası yetmeyen 400 bin kişinin olduğunu tespit ediyoruz. Türkiye’de nüfusun yüzde 39,3’ü ısınma sorunu yaşıyor Sayın Bakan, 36,9’u da çatı akması, çürümüş pencere ve rutubet gibi güvensiz barınma koşullarında yaşıyor yani yüzde 37’lik bir kesimde barınmayla ilgili ciddi sorunlar var” dedi.

"Gençlerin yüzde 70’i yurt dışına çıkmak istiyor”

Türkiye’nin bir sorunun da çocuk yoksulluk olduğunu belirten İyi Partili Usta, “TÜİK verilerine göre, ülkemizde 7,4 milyon çocuk yoksul, yani çocuklarımızın 3’te 1’i yoksul. UNICEF 2020 raporlarına göre, çocuklarımızın yalnızca yüzde 53’ü hayatından memnun. Biliyorsunuz, gençlerin zaten yüzde 70’i yurt dışına çıkmak istiyor” eleştirisini yaptı.

"250 bin çocuk, çalışmak zorunda olduğu için eğitim alamıyor”

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) raporuna atıf yapan Usta, “Türkiye'de 5-17 yaş arasında 720 bin çocuk işçi var. 720 bin çocuk işçinin yüzde 31’i tarımda, yüzde 24’ü sanayide, yüzde 45’i hizmet sektöründe çalışıyor. 720 bin çocuk işçinin yüzde 35’i yani 250 bin çocuk, çalışmak zorunda olduğu için herhangi bir eğitim alamıyor” dedi. (ANKA)