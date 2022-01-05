İyi Partili Usta: Erdoğan, enflasyon gerçeği olduğunu ilk kez kabul etti

TBMM Genel Kurulu’nda söz alan İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Erdoğan, enflasyon gerçeği olduğunu ilk kez kabul etti. Cumhurbaşkanlığı makamı üzüntü ifade edecek makam değildir. İcra makamıdır. Bununla ilgili bir program ortaya koyup Türkiye’yi bu ayıptan, milleti de bu fakirleşmeden kurtarması lazım" dedi.

İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak yeni yılda yapılan zamları eleştirdi. “Tamamen vatandaştan kopmuş bir iktidarı görüyoruz” eleştirisinde bulunan Usta, “Türkiye çok yüksek oranlarda, 90'lı yılları andıran bir zam furyasıyla karşı karşıyadır. Bunun temel sorumlusu hükümetin yanlış politikalarıdır” diye konuştu.

"Cumhurbaşkanlığı makamı üzüntü ifade edecek makam değildir"

Erhan Usta, konuşmasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından enflasyonla ilgili yaptığı açıklamada “Vatandaşımızın bu rakamlarla karşılaşması bizi üzdü” sözlerini de değerlendirdi.

Erdoğan'ın ilk kez enflasyon gerçeğini kabul ettiğini vurgulayan Usta, “Belki bu bir ilerlemedir” dedi. Usta, Erdoğan'ın söz konusu sözlerine ilişkin şöyle konuştu:

“Enflasyonu hiç söylemiyordu. Kabine toplantısı sonrasında enflasyon gerçeği olduğunu kabul etti. Bir cumhurbaşkanının 3-4 yıl önce kabul etmesi gereken bir gerçeği bugün kabul etmesi; yine de kendisi açısından bir gelişme belki. Burada sadece ‘üzüntülü' olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanlığı makamı üzüntü ifade edecek makam değildir. İcra makamıdır. Bununla ilgili bir program ortaya koyup Türkiye'yi bu ayıptan, milleti de bu fakirleşmeden kurtarması lazım.”