İyi Partili Usta: Erdoğan, ‘bir ülkenin milli parası o ülkenin namusudur’ demedi mi, namus tanımı değişti!

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın "Para, tıpkı bayrak gibi tıpkı milli marş gibi bir ülkenin gücünü itibarını bağımsızlığını simgeler. Paranın itibarı milletin itibarıdır" sözünü hatırlatarak, “Bu politikalar Türkiye’yi ırgat ülke yapma politikasıdır. ‘Emeği sömüreceğiz, kurun verdiği avantaj ile döviz girdisi sağlayacağız.’ Erdoğan, ‘bir ülkenin milli parası o ülkenin namusudur’ demedi mi? Namus tanımı değişti. Böyle bir şey yok” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’nın kesin hesabı ve bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülüyor.

Komisyonda, grubu adına söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, şöyle konuştu:

"Bugün itibariyle bütçe, 145 milyar liraya düştü. Paradigma değişikliği var. Yapısal, rakamsal değişiklikler var. Bütçenin gelir ve harcama kalemleri, kurdan olağanüstü etkilenecek. İlk gün sordum. Bu ekonomiyi kim yönetiyor? Bakın son zamanlarda tezahür etti. Biz bunu için biliyorduk. Merkez Bankası bir çerçeve ortaya koydu. ‘Biz enflasyonla doğruda mücadeleyi bıraktık’ dedi. Ne yapacağız, ‘ekonominin temel sorunu cari açıktık, azaltmaya yönelik düzenleme yapacağız, enflasyon umulur ki aşağı doğru gelecek.’ Dünyada böyle bir merkez bankacılığı yok. Hükümet biliyorsa kendisi biliyordur ama bu güvensizlik yaratıyor.

Esas konuşmamız gereken bu. İlk günde söyledim bu politikalar Türkiye’yi ırgat ülke yapma politikasıdır. ‘Emeği sömüreceğiz, kurun verdiği avantaj ile döviz girdisi sağlayacağız.’ Arkadaşlar talip olmamız gereken bu değildir. Recep Tayyip Erdoğan ‘bir ülkenin milli parası o ülkenin namusudur’ demedi mi? 10 yılda nasıl değişiyor namus kavramı? Namus tanımı değişti. Böyle bir şey yok.

Allah rızası için bana söyleyin… Türkiye 1994 yılında 7 ay üst üste cari fazla vermiş. Kriz yılı. 2002’de 5 ay vermiş. Bunların hiçbiri kalıcı olmamış. Hiçbiri sanayi yapımızı düzeltmediğimiz için kalıcı olmadı."