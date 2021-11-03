İyi Partili Usta: Ekonomide koordinasyon yok; Cumhurbaşkanına kim önce giderse o kararnamesini çıkarttırıyor

İyi Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda; sanayide doğal gaza gelen yüzde 48 zammı sordu. Usta, bunun koordinasyonsuzluktan kaynaklandığını söyleyip, “Sayın Cumhurbaşkanına kim önce giderse o kararnamesini çıkarttırıyor. Böyle bir ortamda, koordinasyonun olmadığı bir ortamda ekonomi olmaz” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2020 yılı kesin hesabı ve 2022 yılı bütçesi görüşülüyor.

İyi Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın “girdi odaklı” sunum yaptığını, ancak modern dünyada girdilerin üzerine değil çıktılar üzerine odaklanıldığını söyledi.

Usta, güven ve belirsizliğin çok olduğu yerde yatırımın olmadığını ve teknolojinin de gelişmediğini kaydetti ve şunları söyledi:

“Makro ekonominin yönetimiyle ilgili Türkiye’de problem var. Türkiye’de kim yönetiyor bunu biz bilmiyoruz. Biz bilmediğimiz gibi, siz de bilmiyorsunuz. Şimdi, bununla ilgili mutlak surette bu işleri; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nı, Sanayi Bakanlığı’nı, Ticaret Bakanlığı’nı koordine edecek mütehassıs bir Cumhurbaşkanı yardımcısının bu sistem içerisinde atanması lazım. Bu hâlâ yok. Yani Hazine ve Maliye Bakanının, Bakanın şahsıyla ilgili değil, Bakanlığın kapasitesi ve görevleri bunu yapmaya yeterli değil, şu andaki Cumhurbaşkanı Yardımcısının da zaten böyle bir görevi yok, dolayısıyla bu konuya bakılması gerek.”

"İlk kim giderse imzalattırıyor"

Usta, doğal gaza yüzde 48 oranında yapılan zammı eleştirerek, ekonomide koordinasyon olmadığını şöyle açıkladı:

"Bir anda yüzde 48 sanayide doğal gaz zammı filan olmaz, böyle bir ortamda. Bakın, bunlar eğer varsa bunların zamanında yedirilmesi lazımdı. Yani böyle bir ortamda, bu kadar belirsizliğin olduğu bir ortamda hangi sanayici nasıl üretim yapacak? Öncesinde bunlar yan yana gelerek oturulup konuşulmuş meseleler olmuş olsaydı daha makul rakamlarla bu işler çözülebilirdi. Çünkü bu koordinasyon Sayın Bakanım, yok…

Bazen şu oluyordu: Boş kararname dolaştırılıyor sonradan eki konuluyor filan ama çoğu zaman önümüze geliyordu o Bakanlar Kurulu kararıyla ilgili bakanımıza görüş söylediğimizde bakan imzalamaktan imtina edebiliyordu veya oturup ‘Burası yanlış’ diyebiliyordu. Şimdi böyle bir şey yok. Tamam mı? Sayın Cumhurbaşkanına kim önce giderse o kararnamesini çıkarttırıyor. Böyle bir ortamda, koordinasyonun olmadığı bir ortamda ekonomi olmaz."

"Arazilerimizi sattık"

Usta, “Bu kadar belirsizliğin olduğu ortamda insanlar niye sanayici olsun… Ne yapayım diyor ben en güzel AVM yapayım diyor” sözleri ile Türkiye’de sanayiciyi “cezalandıran politikalar” olduğunu vurguladı.

Usta, AKP iktidarlarında Türkiye’nin 592 milyar dolar cari acık verdiğini söyleyerek, “Türkiye’nin üretim kapasitesi 592 milyar dolar karşılığında ne kadar arttı? Bunu neyle finanse ettik. 300 milyar doları borç olarak geldi. Arazilerimizi, şirketlerimizi sattık” diye konuştu.

Usta, Türkiye’de teknolojide dışa bağımlılığın çok fazla olduğunu kaydederek, “23,4 milyar dolarlık yüksek teknolojili ürün ithalatımız var” dedi. (ANKA)