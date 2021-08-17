İyi Partili Türkkan, Bakan Koca'ya aile hekimlerinin itiraz ettiği yönetmeliği sordu

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, aile hekimlerinin, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği karşısında bir gün süre ile iş bırakmalarının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, "Yönetmeliğin tamamı ile yürürlükten kaldırılması ya da yönetmeliğin bazı maddelerinde yeni bir düzenlemeye gidilmesi düşünülmekte midir?" sorusunu yöneltti.

Türkkan, aile hekimlerinin tepkisine yol açan "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği" hakkında; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi hazırladı.

Türkkan, önergesinin gerekçesinde şu değerlendirmeleri yaptı:

"Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları, bu yönetmeliğin bir ceza yönetmeliği niteliğinde olduğunu, hak kayıplarına yol açtığını ve bu yönetmelikle iş güvencelerinin yok edildiğini ileri sürerek Türkiye genelinde 16 Ağustos 2021 tarihinde bir gün süre ile iş bırakmışlardır. Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları, yeni yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep etmektedir."

Türkkan, şu soruları yöneltti: