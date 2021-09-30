İyi Partili Türkkan: BOTAŞ’ı da satmaya hazırlandıkları haberleri geliyor

İyi Parti Grup Başkanı ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, "BOTAŞ’ı da satmaya hazırlandıkları haberleri geliyor." paylaşımını yaptı. Yeniçağ gazetesinde yayımlanan haberinde ise BOTAŞ'ın satışı için Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile görüşüldüğü iddia edildi.

Yeniçağ gazetesinden Fatih Ergin'in haberinde şu ifadelere yer verildi:

"Varlık Fonu’nda yer alan son milli varlıklardan biri olan BOTAŞ hakkında ‘satılacak’ iddiası ile ilgili üst düzey yetkililer dikkat çeken bilgiler aktardı. Edinilen bilgilere göre, iktidar sürekli zarar ettirilen BOTAŞ’ı kaynak yaratmak için satılığa çıkarmaya karar verdi. Dev kuruluşun satışı için aralarında Katar ve BAE’nin de olduğu ülkelerle görüşmelere başlandığı ifade edildi. Diğer yandan edinilen bir başka bilgiye göre ise, BOTAŞ gibi sürekli zarar ettirilen Çaykur’un da satılığa çıkarılmasının yakın olduğu ifade edildi."

BOTAŞ, Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümetleri arasında 27 Ağustos 1973 tarihinde imzalanan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması çerçevesinde Irak ham petrolünün İskenderun Körfezi’ne taşınmasını gerçekleştirmek üzere, 7/7871 Sayılı Kararnameye istinaden 15 Ağustos 1974 tarihinde kuruldu.

Başlangıçta sadece boru hatları ile petrol taşımacılığı yapan BOTAŞ 1986 yılından itibaren doğal gazın ticareti ve taşımacılığı ile ilgili faaliyetlerine de başladı.

Bakanlar Kurulu'nun 8 Şubat 1995 tarih ve 96/6526 sayılı kararıyla 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye tabi karlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren bir Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) olarak yapılandırıldı.