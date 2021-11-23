T24 LogoT24 Logo
Gündem

İyi Partili Taylan Yıldız'dan pankartlı protesto: Yeter artık

"Her gün fakirleşiyoruz. Gençlerimiz geleceğini yitiriyor"

23 Kasım 2021 17:48

Kamuoyunda 'internetçi arkadaş' olarak bilinen İyi Parti İBB Meclis üyesi Vedat Taylan Yıldız, döviz kurlarındaki rekor yükselişin ardından hükümeti 'Yeter artık' pankartıyla protesto etti.

'#YeterArtık' pankartıyla çekilen videosunu paylaşan Yıldız, Twitter hesabındaki mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bizi dinlemediniz. Bizi umursamıyorsunuz. Kötü ekonomi yönetimi dediğimizde terörist ilan ediyorsunuz. Her gün fakirleşiyoruz. Gençlerimiz geleceğini yitiriyor. Yeter Artık! Gençlerimizin umutlarını yok ediyorsunuz. Burada, elimde pankartla #YeterArtık diyorum."

taylan yıldızyeter artıkdövizkurdolar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24