İyi Partili Tatlıoğlu: Yeni yılın ilk tartışmaları kur, faiz ve enflasyon oldu çünkü Türkiye’de bir ekonomi yönetiminden bahsetmek mümkün değil

Tatlıoğlu, işsizliğin 2021’de yüzde 11,2 oranında olduğunu belirterek, “Geniş anlamda ise bu oran yüzde 22. Türkiye, hızla bir fakirleşme ve düzensizliğe doğru gidiyor. Esas tehlikeli olan da bu düzensizlik. Artık kurumların birbirleriyle irtibatı kalmadı. Büyük bir telaş ve endişe var. 20 Aralık’ta ortaya çıkan yeni kur sistemi bunun bir göstergesidir” dedi.

İYİ Parti’li Tatlıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Edirne’deki, en büyük hesabı İmralı’dakine verecek’ sözlerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu açıklama acaba yeni bir ilişki biçimini mi yansıtıyor?"

“Sayın Cumhurbaşkanı bu ifadeyle Selahattin Demirtaş’ın Öcalan’a hesap vereceğini söylemiştir. İyi Parti olarak, bu açıklamalara Cumhurbaşkanı yorumu bekliyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı bu açıklamalara nasıl bir yorum yapmaktadır, değerlendirmektedir?

Bunu çok önemsiyoruz ve bu açıklamayı bekliyoruz. Ayrıca bu açıklamayı yapan Sayın Erdoğan’ın çözüm süreci ve yerel seçimlerde PKK ve Öcalan’la yürüttüğü politikaları biliyoruz; devletin, milletin hafızalarından hiç gitmeyecek şekilde yer almıştır.

Şimdi bu açıklama, bu politikaları ve ilişkileri yürütün Sayın Erdoğan’ın yeni açıklamaları, acaba yeni bir ilişki biçimini mi yansıtıyor? Yeni bir ilişkinin varlığını mı ima ediyor? Buradan bunu mu çıkarmalıyız?”