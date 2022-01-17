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İyi Partili Tatlıoğlu: Yeni yılın ilk tartışmaları kur, faiz ve enflasyon oldu çünkü Türkiye’de bir ekonomi yönetiminden bahsetmek mümkün değil

"Türkiye, hızla bir fakirleşme ve düzensizliğe doğru gidiyor"

17 Ocak 2022 22:10

İYİ Partili İsmail Tatlıoğlu, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Ekonomik gelişmeleri değerlendiren Tatlıoğlu, “Yeni yılın ilk tartışmaları kur, faiz ve enflasyon oldu çünkü Türkiye’de bir ekonomi yönetiminden bahsetmek mümkün değil. Yetkililerin farklı farklı açıklamaları vatandaşın ve sektörün kafasını karıştırıyor” diye konuştu.

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