İyi Partili Tatlıoğlu: 'Döviz kurunu takip etmiyorum' diyenler hiçbir şey bilmiyor

İyi Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, dolardaki yükselişle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sözlerine atfen "Döviz kurunu takip etmiyorum diyenlere sesleniyoruz, döviz kurunu takip etmemek hiçbir şeyi bilmemektir" dedi.

TBMM'de yaptığı basın açıklamasında Tatlıoğlu Merkez Bankası'nın da rahmete kavuştuğunu belirtirken şöyle konuştu:

"Eğer döviz kuru tahminleriniz, öngörünüz yoksa o zaman hiçbir planınız, hiçbir öngörünüz, hiçbir çalışmanız ciddiye alınmaz ve şu an alınmıyor. O nedenle Türkiye’de Merkez Bankası da Allah’ın rahmetine mi kavuşmuştur.

Millet bütün birikimi harcanmaktadır. Ekonomi konusunda devlete güven konusunda tamamen zemine inilmiştir. Bizzat Adalet Bakanı’nın tabiriyle adalete güven yüzde 20’lere inmiştir, eğitim maalesef velilerle eğitim çalışanları arasında bir mücadeleye dönmüştür. Ekonomi Allah’a emanet edilmiş şekilde gitmektedir. Türkiye’nin resmi bu değildir, Türkiye’nin bunlardan çıkacak gücü vardır. Türkiye adaletiyle, eğitimiyle ve ekonomisiyle savrulduğu bu yerden çıkacak güce sahiptir, milletimiz inşallah siyasi atmosferi değiştirerek buradan hızlı bir çıkışı yakalayacaktır.”