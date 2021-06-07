İyi Partili Subaşı'dan 'Ziraat Bankası' sorusu: Çiftçiye haciz var da yandaş medya yok mu?

İyi Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Demirören Medya Grubu'nun, Doğan Medya grubunu satın alırkenZiraat Bankası'ndan kullandığı 750 milyon dolarlık krediyi ödemediği yolundaki iddiaları meclise taşıdı. “Bu durum kamu vicdanını ve adalet anlayışını zedelemiştir’’ diyerek Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a “Ziraat Bankası çiftçiye mi, yandaşa mı hizmet ediyor?” diye sordu.

Subaşı, TBMM Başkanlığı'na konu ile ilgili verdiği soru önergesinde, önce çiftinin içinde bulunduğu borç batağını anlattı. Hükümetin, geçen 19 yılda çiftçiyi ve üretimi teşvik edici gerçekçi bir politikasını göremediklerini ifade eden Subaşı, “Çiftçiye destek amacıyla kurulmuş Tarım Kredi Kooperatifinin yüksek faizleri, Ziraat Bankası’nın ise kredi vermekte ve yapılandırmada isteksiz tavrı, iklim ve pandemi koşulları, mağdur çiftçiyi toprağını terk edecek noktaya getirmiştir. Hal böyleyken Ziraat Bankasının tarımı teşvik yerine, iktidarın siyasi çıkar ve amaçlarına hizmet için kredi verip tahsil edemediği iddiaları bulunmaktadır” dedi.

"Çiftçinin banka borcu 137 milyar lira"

Subaşı çiftçi borçlarının tahsilatı için alınan yapılandırma kararının hiçbir faydası olamayacağını da belirterek şu ifadeleri kullandı:

“BDDK verilerine göre çiftçinin sadece bankalara olan toplam borcu 137 milyar liradır. Banka borçlarının yanında çiftçilerimizin Tarım Kredi Kooperatifine 9 milyar lira borcu bulunmaktadır. Çiftçinin resmi toplam borç miktarı 146 milyar liradır. 22 Nisan 2021 tarihinde kanunlaşan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifiyle çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan, ödemesi geçen ve takibe düşen krediler yani sorunlu kredilerin yüzde 12 faiz ve borcun yüzde 30'unun 31 Ekim 2021'e kadar ödeme şartıyla yapılandırılması getirilmiştir. Traktörünü ya da tarlasını satmadan hiçbir çiftçimiz yüzde 30 olan peşinatı ödeyemez. Bu düzenleme yetersiz olduğu gibi eksik kalmıştır. Bankalara olan 5 milyar lira, Tarım Kredi Kooperatifine olan yaklaşık 1 milyar lira, toplamda 6 milyar lira borç ise şu anda icralık ve takiptedir. Oysa çiftçinin borcu resmi borcu 146 milyar liradır”

"Medya grubuna kredi Ziraat Bankası’nın görevi mi?"

Önergesinin son bölümünde, çiftçiye ve tarıma destek olmak amacıyla faaliyet gösteren kamu bankası Ziraat Bankası'nın kullandırdığı kredilere ilişkin pek çok yeni iddialar ortaya atıldığına dikkat çeken Hasan Subaşı; “Bu iddialardan birisi de Demirören Medya Grubu'nun Doğan Medya grubunu satın alırken çiftçiye destek olması gereken Ziraat Bankasından kullandığı 750 Milyon $ krediyi ödemediğidir. Basında kullandırılan kredinin 2 yıl geri ödemesiz ve 10 yıl vadeyle taksitlendirildiği belirtilmektedir. Kamuoyunda rahatsızlık oluşturan, kamu vicdanını ve adalet anlayışını zedeleyen böylesi iddialara muhataplarınca resmi cevapların verilmesi gerekmektedir. Medya alışverişine kredi vermek çiftçiye destek vermesi gereken Ziraat Bankası’nın görevi midir? Bu kredi ile satın alınan gazete ve grubu ortada duruyor, çiftçiye haciz gönderen Ziraat Bankası 750 milyon dolar borcunu ödemeyen gruba neden haciz koymuyor” değerlendirmesini yaptı.

Subaşı Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın cevaplandırmasını istediği soruları da şöyle sıraladı: