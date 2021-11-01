İyi Partili Prof. Dr. Ümit Özlale: Asgari ücrete zam yüzde 35'in altında olmayacak

İyi Parti’nin ekonomik konulardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özlale, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’ya “Hükümetin bu yıl asgari ücretteki tahmini yüzde 35’in altında olmayacağı”nı belirtti.

Özlale, bu yılki asgari ücret zammının yüzde 40’a kadar çıkmasının da olası olduğunun altını çizdi.

Zam erken seçime hazırlık için yapılacak

“Gerekçesini sordum, hükümetteki tüm hazırlıkların ve ekonomiye ilişkin çaba ve verilerin bir erken seçim hazırlığına işaret ettiğini ileri sürdü” diyen Muharrem Sarıkaya, İyi Partili Özlale’nin, yapılanları 1994 yılında Tansu Çiller hükümetinin uygulamalarına benzettiğini söyledi.

Yüksek asgari ücret zammını 3600 ek gösterge izleyecek

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, hükümetin bu yıl asgari ücreti yüksek tutacağını gelecek yıla da asgari ücrette yeniden bir yükselme ile 3600 ek göstergeyi ekleyip seçime gideceği düşüncesinde.