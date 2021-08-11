İyi Partili Öztürk, Bakan Pakdemirli'ye sordu: Tabiat Parkı'nın ortasına kendisine özel pist yaptırdığınız doğru mu?

İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, "Şahsınızın, İzmir Çeşme’de bulunan Tanay Tabiat Parkı’nın tam ortasına kendinize özel pist yaptırdığı iddiası doğru mudur? Tanay Tabiat Parkı içinde yaptırdığınız pisti kullanarak, Çeşme’den İzmir’e özel helikopterle gittiğiniz iddiası doğru mudur?" diye sordu.

İYİ Parti Milletvekili Yasin Öztürk, Bakan Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Öztürk, Pakdemirli'ye, tabiat parkı içinde kendisine özel pist yaptırıp yaptırmadığını sordu.

Bakan Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle Öztürk'ün yönelttiği sorular şöyle:

“Şahsınızın, İzmir Çeşme’de bulunan Tanay Tabiat Parkı’nın tam ortasına kendinize özel pist yaptırdığı iddiası doğru mudur? Tanay Tabiat Parkı içinde yaptırdığınız pisti kullanarak, Çeşme’den İzmir’e özel helikopterle gittiğiniz iddiası doğru mudur?

Yukarıdaki iddialar doğru ise; Bu pist Orman Genel Müdürlüğü tarafından mı yaptırılmıştır? Bu pistin yapımı için Orman Genel Müdürlüğü bütçesinden ne kadar harcama yapılmıştır?

Helikopter pistine ulaşmak için ne kadar stabilize yol açılmıştır?

Helikopter pistinin yapımı için bahsi geçen alanda ağaç kesilmiş midir? Şahsınızın ticari pilot lisansı olmamasına rağmen Sivil Havacılık Kuralları’na aykırı olarak Orman Bakanlığı’na ait Cessna Citation XLS+ tipi çift motorlu business jet tipi bir uçağı amatör pilot lisansı ile nasıl kullandınız?”