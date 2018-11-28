İyi Partili Özdağ: Suriyelilere harcanan parayla 12 Osmangazi Köprüsü yapabilirdi

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara şimdiye kadar

40 milyar dolar harcadığını söyledi. Türkiye için bu rakamın çok büyük olduğunu söyleyen Özdağ, "Bu para ile Türkiye, örneğin maliyet bedeli üzerinden 12 Osmangazi Köprüsü yapabilirdi" dedi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Suriye'deki iç savaştan en zararlı çıkan ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Özdağ, Suriyeli sığınmacıların Türkiye'nin milli, kültürel, politik ve jeopolitik yapısını değiştirecek derecede tehdit oluşturduğunu savunarak şöyle konuştu:

"Türkiye'de yaşayan 20 kişiden 1'i Suriyeli"

"Suriyeli sığınmacı sayısı Türkiye'nin kültürel ve etnik dokusunu değiştirecek bir hızla artıyor. Eğer resmi rakamları kabul eder ve 3 milyon 800 bin Suriyeli olduğunu varsayarsak bugün Türkiye'de yaşayan 20 kişiden 1'i Suriyelidir. Suriyeliler içimizde büyüyen ayrı bir millet olarak varlıklarını sürdüreceklerdir. Bir süre sonra Arap azınlık hakları talepleri yükselecek, Arap milliyetçiliğine dayanan partiler ortaya çıkacaktır. Böyle bir demografik istila ile Türkiye'de milli devletin ayakta kalması mümkün değildir."

"12 Osmangazi Köprüsü yapabilirdi"

Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara şimdiye kadar

40 milyar dolar harcadığını söyleyen Özdağ, "Bu para, Türkiye gibi dünyanın en borçlu, en yüksek faizle borç alan bir ülkesi için çok büyük bir miktardır. Bu para ile Türkiye, örneğin maliyet bedeli üzerinden 12 Osmangazi Köprüsü yapabilirdi. Sonuç olarak, Türkiye'nin ve Suriyeli sığınmacıların iyiliği için Suriyelilerin ülkelerine dönmesinin sağlanması tek çözümdür" şeklinde konuştu.



