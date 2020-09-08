İyi Partili Özdağ: Makineli tüfekli yüzlerce muhalif Suriyelinin Hatay'da cenaze töreni yapmasına izin veren hükümet, Uygur Türklerinin gösteri yapmasını engelliyor

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Uygur Türklerinin, Çin’de toplama kamplarında tutulan ailelerinin serbest bırakılması için Ankara'da düzenleyecekleri protesto gösterisinin engellenmesini eleştirdi.

Meclis'te yaptığı açıklamada Özdağ, eyleme kendisinin de katılacağını ancak protestocuların araçlarının Ankara girişinde durdurulduğunu, kente sokulmadığını belirtti.

Özdağ, sözlerine şöyle devam etti:

''Bu ülkeye kayıtlı kayıtsız 5.3 milyon Suriyeli sokan, Hatay’da ellerinde makineli tüfekli yüzlerce muhalif Suriyelinin kent merkezinde cenaze töreni yapmasına izin veren, Yüz binlerce Afgan, Iraklı, İranlı, siyah Afrikalı’nın girmesine müsaade eden, Mısırlı Müslüman kardeşlerin İstanbul’dan Sisi’ye karşı radyo ve televizyon yayını yapmasını destekleyen Türkiye; 15 Uygur Türkünün Çin rejimi tarafından toplama kamplarında tutulan ailelerinin serbest bırakılması için gösteri yapmalarına izin veremiyor. Bunu kabul etmek, normal saymak mümkün değildir.''