İyi Partili Özdağ: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin nasıl yönetilmediğini kendisi şu cümleleri ile açıkladı

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Türkiye'nin yönetilemeyen bir ülke haline geldiğini belirterek "Dün, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin nasıl yönetilmediğini kendisi şu cümleleri ile açıkladı; 'Elinde makineli tüfek tutan teröristle, elinde soğan olan terörist arasında bir fark yoktur. Yani Erdoğan PKK'yla, IŞİD ile Türk köylüsünü, Türk üreticisini, Türk esnafını bu açıklaması ile aynı kefeye koymuştur" dedi.

Konferansa İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde katıldığı konferansta, 2002 - 2018 arasında tek adam rejimine geçildiğini söyledi. Tek adam otoriter rejimiyle, sorunların tırmandığını ve Türkiye'nin hızla yönetilemeyen bir ülke haline geldiğini söyleyen Özdağ konuşmasına şöyle konuştu:

"IŞİD ile Türk esnafını aynı kefeye koydu"

"Türkiye hızla yönetilemeyen bir ülke haline geldi. Dün, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin nasıl yönetilmediğini kendisi şu cümleleri ile açıkladı; 'Elinde makineli tüfek tutan teröristle, elinde soğan olan terörist arasında bir fark yoktur. Yani Erdoğan PKK'yla, IŞİD ile Türk köylüsünü, Türk üreticisini, Türk esnafını bu açıklaması ile aynı kefeye koymuştur. Ülkeyi getirdiği nokta ve ülkeye bakışı bu. Öte yandan 1 sene önce kurulan ve Cumhuriyet tarihinde bir siyasi partinin karşı karşıya olduğu en ağır devlet baskılarını yaşayan İYİ Parti, kuruluşundan 7 ay sonra girdiği seçimlerden 5 milyon ve yüzde 10 gibi bir oy alarak güçlü bir şekilde parlamentoya girdi. Bu yaşanan kriz çok ağır bir kriz. Ama inanın, İYİ Parti'nin yetişmiş kadrolarının çözemeyeceği bir kriz değil. Yaklaşan 2019 mahalli seçimleri, İYİ Parti'nin Türk milletine, Türkiye'nin sorunlarının çözülebileceğinin göstermesi açısından da büyük bir fırsat olacak. Biz de bu fırsatı yaşama geçirebilmek için çalışıyoruz."



Geçen günlerde enflasyon rakamlarının açıklandığını hatırlatan Özdağ, rakamları açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Genel Müdür Yardımcısı'nın görevden alındığını ardından Sayıştay Raporu'nun açıklandığını, rapordan sorumlu Sayıştay Başkan Yardımcısı'nın da görevinden istifa ettirildiğini ileri süren Özdağ, şöyle dedi:

"Artık devletin valisi ve kaymakamı değiller"

"Sayıştay'ın görevi nedir biliyor musunuz? Halkın parasının iktidar tarafından nasıl harcandığını denetlemek. Bu iktidar Türk halkının parasını çarçur ediyor ve denetlenmesini istemiyor. Bunu Türk halkının bilmesini istemiyor. Dün (Cuma) de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni denetlemekle görevli Sayıştay 15. Grup Başkanı görevden alındı. Valiler ve kaymakamlar hiç kusura bakmasınlar ama artık devletin valisi ve kaymakamı değiller. Onlar iktidarın valileri. Seçim sathında hiçbir valiyi hiçbir kaymakamı devletin valisi ve kaymakamı olarak görmüyorum. Hepsi iktidar milletvekilleri ile birlikte sokak sokak çalışıyorlar. Bizi engellemek için, önümüze setler koymak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama şunu bilsinler ki bizim hafızamız çok güçlüdür. Bunları hiçbir zaman unutmayacağız." (DHA)