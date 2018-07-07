İyi Partili Özdağ: CHP ile ittifak İyi Parti'ye oy kaybettirdi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Millet İttifakı ile ilgili açıklama yaptı. Özdağ, "CHP ile ittifak İyi Parti'ye oy kaybettirdi" dedi.

Habertürk'te yayınlanan programa katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, beklenen oyun alınamadığını ifade ederek '''CHP ile seçim ittifakı bize oy kaybettirdi'' dedi.

''İttifak oy kaybettirdi''

Özdağ, hedeflere ulaşamadıklarını belirterek, “Bunun nedenleri var. Benim kişisel kararım CHP ile seçim ittifakı bize oy kaybettirdi. Siyasette pişmanlık söz konusu değil ama genel çerçevede baktığımızda yolumuza devam ediyoruz. Eğer SP-Demokrat Parti ittifakı olsaydı biz de çok daha fazla oy alırdık. Sadece biz değil Saadet Partisi de bunu belirledi diye düşünüyorum” diye konuştu.

Seçim sürecinde kendi eksiklerinin de olduğunu ifade eden İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı, sözlerine şöyle devam etti: “Tabi bizim de eksiklerimiz vardı. Kampanyamızı daha iyi yapabilirdik. Neticeye baktığımızda geçmişten ders alıp, eksiklerimizi giderip, yola devam edeceğiz”