İyi Partili Koray Aydın'dan Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında açıklama

İyi Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığını değerlendirdi. "Kendisinden talip olduğunu duymadım ama bizim bir ilkemiz var. Diyoruz ki bu konuda herkes idealist davranmalı, nefis zamanı değil. Kimler aday olmayı düşünüyorsa bu şartları göze alarak temel ilkemize kabul sağlayarak bu yola çıkmalılar. Kazanma riski görünen anket ilmiyle belirlenen bir adayı, iyi parti olarak kabul etmiyoruz" diyen Aydın, kazanmama ihtimali olan bir ismin adaylığına evet demeyeceklerini söyledi.

HaberTürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, Koray Aydın tartışmalar hakkında, "Adaylık tartışmasını AK Parti'nin siyasi organizasyonu olarak görüyoruz. Çünkü AK Parti bu organizasyonu yaparak adı geçen adaylar etrafında taraftar kümesi oluşmasını sağlayarak yarın olabilecek başka bir aday ile onlar arasında sürtüşme zemini inşa etmeye çalışıyor. Biz kendimizi bu oyunun bu tezgâhın dışına çıkardık. İdealist davranmak lazım, nefsi davranacak durumda değiliz. Cumhuriyet ile kazanılmış hakların nasıl ortadan kaldırıldığını gören milyonlarca insan var" dedi.

Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İYİ Parti olarak büyük bir mücadele veriyoruz. Biz bu büyük mücadeleye nefsimizi karıştırmayacağız. Bunu da gösterdik, hedefimiz birinci parti olmak, başbakanlığı istiyoruz. Partiler anlaşma yapacaklar cumhurbaşkanı adayı olacak kişi şimdiden yetkilerini azaltıldığını bir yıl veya daha az süre olur onu tartışıp konuşacağız, cumhurbaşkanı görevine devam edeceğini bugünden bilecek. Önceden mukavele yapacağız imzaları atacağız. Toplum önünde 84 milyon önünde akitleşeceğiz, bu akitleşmeye uygun olarak adayın kim çıkacağını biz bilmiyoruz."

CHP li̇deri̇ni̇n aday olacağı yönündeki̇ tartışmalar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığına aday olacağı yönündeki iddiaları değerlendiren Aydın, "Kendisinden talip olduğunu duymadım ama bizim bir ilkemiz var. Diyoruz ki bu konuda herkes idealist davranmalı, nefis zamanı, adaylık düşünenler idealist davranmalı. Kimler aday olmayı düşünüyorsa bu şartları göze alarak temel ilkemize kabul sağlayarak bu yola çıkmalılar. Kazanma riski görünen anket ilmiyle belirlenen bir adayı, iyi parti olarak kabul etmiyoruz. Millet İttifakı'nın varlığı seçimi ilk turda kazanabilecek genişlikte, o bakımdan en uygun adayın istişarelerle belirlenerek ortaya konulması Türkiye'ye yapılabilecek en iyi iyilik. Kazanamama ihtimali olan birinin uygun olmayacağını söyleyeceğiz, sonuç odaklı düşüneceğiz" ifadelerini kullandı.

“Tek adam rejimi̇ en büyük beka meselesi̇”

"Bu ülke tek adam rejimi ile yönetilemez bu, ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür hatta Türkiye'nin en büyük beka meselesidir" diyen İYİ Partili Aydın, "Buna paralel olarak Türkiye'de ötekileştirilmiş toplum kesimleri var. Öyle bir ötekileştirme yaratıldı ki ayrışma üzerinden kin ve nefret tohumları ekilerek bir siyaset alanı oluşturuldu. Bundan büyük kötülük olabilir mi? Genel Başkanımız Memleket Masası kurulmasını önerdi iktidara. Dünyaya karşı el ele vermiş, milli meselelerde uzlaşılarak bu konuda dünyaya birlik mesajı gönderilmesinin ne kadar anlam taşıdığı şimdi yaşadıklarımızla anlaşılıyor. Ne oluyor? Her şeye tek adam karar veriyor. Onun kararı her şeyin üstünde o bildiğini yapıyor zaman geliyor ekonomist oluyor zaman geliyor dünyanın en büyük bilim insanı oluyor. Her şeyi en iyi yapabileceğine kendisini o kadar inandırmış ki Türkiye bataklığa saplanmış, bu bataklık içinde milyonlarca insan açlık ve sefalet sınırı altında inlerken hala bir şey yokmuş gibi sanki ortalık süt liman gibi hareket ederek bunları görmezden gelen ben dünyanın en büyük ekonomistiyim havasında her şeyin düzelebileceğini vadeden bir tek adam var ama hiçbir şey öyle değil" diye konuştu.

“İkti̇darın alternati̇fiyi̇z, bi̇z makulü oynuyoruz”

"Biz iktidar alternatifi bir partiyiz, makulü oynuyoruz" diyen Aydın şunları söyledi:

"Makul dille, ayrıştırılan tüm toplum kesimlerini bir araya getirebilecek bir dil ve üslup ve ona uygun bir hareket tarzı oluşturduk. Bu partiye her görüşten insanlar gelebilir. Gelenlerin hepsi de mutlu. Neden? Çünkü aslında gördük ki birbirimizden çok farkımız yok. Hepimiz ülkemizi seviyoruz, farklı bakış açılarımız var olsun. Bu da demokrasinin güzelliği."

“Kararsızların yarıdan fazlasının gönlü bi̇zden yana”

Aydın sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genel Başkanımız başbakanlığa talip olduğunu açıkladı. Bu ne demek biz birinci parti olacağız iddiasını ortaya koymak demek. Anketlerle bizim yaptığımız araştırmalar biz yüzde 20 bandında görünüyoruz. Ama şunu gözlemliyoruz kararsız diye ortada olan büyük bir kesim var ve yarıdan fazlasının gönlü bizden yana. bu kişilerin bizimle beraber olmalarını sağlayabildiğimiz takdirde zaten birinci parti olmamız önünde hiçbir engel kalmıyor."

"2002'de AK Parti yüzde 34 oy alarak nasıl iktidar olduysa biz, belki o oranın bile üstünde Allah nasip edecek birinci parti olacağız"

İYİ Partili Koray Aydın, "Göreceksiniz yanılacağımızı sanmıyorum birinci parti olacağız, çünkü sahada çok iyi örgütlendik. Uzmanlarla konuşuyoruz iyi parti böyle devam ederse herkes iyi partinin birinci parti olacağı algısını araştırmacılar kabullenmiş durumda. İYİ Parti seçime öyle kadrolarla çıkacak ki rahat şekilde birinci parti olacağız. 2002'de AK Parti yüzde 34 oy alarak nasıl iktidar olduysa biz belki o oranın bile üstünde Allah nasip edecek birinci parti olacağız" dedi.