İYİ Parti'li kadınlardan çocuk ve kadın istismarına tepki

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, İYİ Parti Kadın Kolları üyeleri, yaptıkları açıklamayla çocuk ve kadın istismarına tepki gösterdi.

İYİ Parti Marmaris Kadın Kolları yönetim kurulu üyeleri, parti binasında, kadın ve çocuklara yönelik istismar olaylarıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Yakalarına siyah kurdele de takan partililer adına açıklamayı, İYİ Parti Marmaris İlçe Yönetim Kurulu üyesi ve sözcüsü avukat Emel Koçhan okudu. İktidarı, istismar olaylarını küçümseyip, itibarsızlaştırmakla suçlayan Koçhan, şunları söyledi:

\"İktidar partisi, yasaların arkasından dolanmakta, çocuk evliklerine izin çıkarmak üzere kanunlar düzenlemekte, Diyanet Vakfı, 9 yaşındaki kız çocuklarının evlenebileceğine dair fetvalar verebilmektedir. İstanbul\'da 110 kız çocuğu, tecavüz sonucu hamile kalmış; ancak olayın basına, sosyal medyaya yansıması üzerine zoraki soruşturma başlatılmıştır. Türk halkı için en önemli değerlerden birisi aile kavramıdır. Ailede kadın ve erkek eşittir. Çocuklar, üzerlerine titrenilen, sürekli korunan ve kollanan, geleceğimizin teminatı olan varlıklar olarak görülür. Halkımızın geneli için masum bir çocuğa dokunmak, en büyük günahtır; ancak öyle anlaşılmaktadır ki bir kesim için bu tür olaylar, eğer sonunda ölüm yoksa \'sıradan\', eğer ölüm söz konusu ise de birer \'adli vaka\'dan ibaret olarak görülmektedir. Bu zihniyetle sonuna kadar savaşılması gerekmektedir. Bizler, her şey den önce çocukları için endişe duyan anneleriz. Bizler, Türkiye\'nin geleceğinin karartılmaması için her türlü çabayı gösteren İYİ Parti\'li kadınlarız. Biz, çocuklarımızın geleceğinin iyi olmasını, kadınlarımızın ve çocuklarımızın yarınlarından endişe duymadan bu ülkede mutlu birer yaşam sürmelerini isteyen duyarlı vatandaşlarız. İktidardaki bu zihniyet sayesinde son 15 yıl içerisinde gerek tecavüzlerin gerek çocuk ölümlerinin gerekse kadın ölümlerinin yüzlerce kez arttığı ortadadır. Öncelikle bir kadın sonra bir partili olarak istismarların takipçisi olacağız.\"

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