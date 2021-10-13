İyi Partili isim:  Genel Başkanımızın açıklamaları parti yönetimi olarak bir aday göstermeyeceğimiz anlamına da gelmez

İyi Parti'nin önde gelen bir ismi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Cumhurbaşkanı adayı değilim; ben başbakan adayıyım" açıklamasına ilişkin olarak, "Genel Başkanımızın açıklamaları parti yönetimi olarak bir aday göstermeyeceğimiz anlamına da gelmez" değerlendirmesini yaptı.

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan ve isminin yazılmasını istemeyen İyi Partili, "Sayın Genel Başkanımın aday olmayacağını açıklaması kişisel bir tercihidir. Zaten bunun kişisel tercihi olduğunu beyan etti. Kendisinin kişisel kararına saygı gösteririz. Ama parti yönetimi olarak bir aday göstermeyeceğimiz anlamına da gelmez.” dedi.

İyi Partili şunları kaydetti:

“Sayın Genel Başkan, ‘ben olmak istemiyorum’ dedi. Parti yönetimi olarak ona bu görevi verme hakkımızın da olduğu unutulmamalı"

Sarıkaya yazısında, "Soru karşısında bu olasılığın düşük olduğunun altını özenle çizdi. Ancak Millet İttifakı olarak masada bir isim üzerinde uzlaşma olasılığının yüksek olduğuna olan inancına da vurgu yaptı. CHP’nin kendilerinden geçen seçim verdikleri destek karşılığı yeni bir talepte bulunma hakkının yerel seçim ile birlikte kalktığını söyledi. Yanından ayrılırken, 'Bir yanlış anlaşılma olmasın, ‘İlla ki aday çıkarırız’ anlamında söylemiyorum, uzlaşmanın önemine dikkat çekmek için söylüyorum' diye uyarma gereğini de ihmal etmedi." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Meral Akşener: Ben cumhurbaşkanı adayı değilim; ben başbakan adayıyım