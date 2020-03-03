İyi Partili Fahrettin Yokuş: Eli silah tutan Suriyeliyi eğitip gönderelim

TBMM İnsan Hakları Göç ve Uyum Komisyonu Başkanı AKP Antalya Milletvekili Atay Uslu ise “Türkiye, 4 milyon kişi ile dünyada en çok sığınmacı barındıran ülke. Hedefimiz tabii ki, Suriye'de çatışma bitsin, iç savaş bitsin, istikrar gelsin, güvenli ortam gelsin, bu kardeşlerimiz de kendi ülkelerine dönsün. Ama bu insanları bombaların hâlâ atıldığı, insanlara orada uçaklarla, helikopterlerle ateş edildiği bir coğrafyaya göndermek de istemiyoruz. Suriyeli kardeşlerimiz, huzur ve güvenlik geldikten sonra kendi ülkelerine dönecekler.”