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İyi Partili Fahrettin Yokuş: Eli silah tutan Suriyeliyi eğitip gönderelim

03 Mart 2020 07:07

TBMM İnsan Hakları Göç ve Uyum Komisyonu toplantısına İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş’un önerisi damga vurdu. Yokuş, Türkiye’de eli silah tutan sığınmacıların ülkelerine gönderilmesini teklif etti. Yokuş şunları söyledi:

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, “Biz düşünce olarak istisnasız tüm sığınmacıların kendi vatanlarına dönmesinden yanayız ve artık misafirlik sürelerinin geçtiğini düşünüyoruz" diyen Yokuş, "2011'den bu yana gelen herkes vatanına gitsin. Şimdi, eli silah tutan 1 milyondan fazla sığınmacının olduğu söyleniyor, bunları eğitelim, nasıl Libya'da gidip eğitiyoruz… Gönderelim vatanlarını korusunlar. Yani biz besledik yeter ya… Dokuz senedir besliyoruz, vatanlarını korusunlar. Türkiye'de olanlarla ekmeğimizi paylaşırız, paylaşmaya devam edeceğiz ama bu politikaların Türkiye'yi artık iyi bir yere götürmeyeceğini görüyoruz. ‘Herkes vatanına' diyoruz" ifadelerini kullandı.

TBMM İnsan Hakları Göç ve Uyum Komisyonu Başkanı AKP Antalya Milletvekili Atay Uslu ise “Türkiye, 4 milyon kişi ile dünyada en çok sığınmacı barındıran ülke. Hedefimiz tabii ki, Suriye'de çatışma bitsin, iç savaş bitsin, istikrar gelsin, güvenli ortam gelsin, bu kardeşlerimiz de kendi ülkelerine dönsün. Ama bu insanları bombaların hâlâ atıldığı, insanlara orada uçaklarla, helikopterlerle ateş edildiği bir coğrafyaya göndermek de istemiyoruz. Suriyeli kardeşlerimiz, huzur ve güvenlik geldikten sonra kendi ülkelerine dönecekler.”

 

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