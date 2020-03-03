İyi Partili Fahrettin Yokuş: Eli silah tutan Suriyeliyi eğitip gönderelim

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, “Biz düşünce olarak istisnasız tüm sığınmacıların kendi vatanlarına dönmesinden yanayız ve artık misafirlik sürelerinin geçtiğini düşünüyoruz" diyen Yokuş, "2011'den bu yana gelen herkes vatanına gitsin. Şimdi, eli silah tutan 1 milyondan fazla sığınmacının olduğu söyleniyor, bunları eğitelim, nasıl Libya'da gidip eğitiyoruz… Gönderelim vatanlarını korusunlar. Yani biz besledik yeter ya… Dokuz senedir besliyoruz, vatanlarını korusunlar. Türkiye'de olanlarla ekmeğimizi paylaşırız, paylaşmaya devam edeceğiz ama bu politikaların Türkiye'yi artık iyi bir yere götürmeyeceğini görüyoruz. ‘Herkes vatanına' diyoruz" ifadelerini kullandı.