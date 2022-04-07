İyi Partili Erhan Usta: Merkez Bankası’nda ‘ülkenin rezervleri satılmasın, heba edilmesin’ diyenler görevden alınıyor

İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Merkez Bankası’nda genel müdür ve genel müdür yardımcısı düzeyinde görev değişiklikleri yaşandığı belirterek, “Kimler görevden alınıyor? ‘Merkez Bankası bağımsız olmalıdır’, ‘Fiyat istikrarı bu ülkede önemlidir’, ‘Ülkenin rezervleri satılmasın, heba edilmesin’ diyenler, yeni ekonomi modeli olarak ortaya konulan modelin bir model olmadığını, çalışmayacağını söyleyenler. Ki çok isabetli söylemişler, o model şu anda çöp oldu” dedi. Usta, Merkez Bankası’nda ‘128 milyar dolar’ konusunu araştıran müfettişleri mağdur edecek adımlar atıldığını ne sürdü.

TBMM Genel Kurulu bugün Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığı’nda toplandı. Genel Kurul’da söz alan Erhan Usta, Merkez Bankası’nda yapılan görev değişikliklerine ilişkin konuştu. Usta, şunları söyledi:

"Merkez Bankası’nda bir kıyım yaşanıyor"

"Merkez Bankası’nda bir kıyım yaşanıyor. Başkan, Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu üyelerinin geçen yılın mart ayından itibaren görevden alınmalarını zaten kamuoyunda izlemiştik, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Ama bunun dışında da o görevden almaların Türkiye'ye neye mal olduğunu anlamamış olmalı ki bir kısım yöneticiler -bunlar hem siyasiler hem de Merkez Başkanı- şimdi bu kıyımı daha alt düzeye, daha doğrusu daha teknik düzeye, genel müdür ve genel müdür yardımcısı düzeyine maalesef taşıyorlar. Şimdi, kimler görevden alınıyor? ‘Merkez Bankası bağımsız olmalıdır’ diyenler, ‘Fiyat istikrarı bu ülkede önemlidir’ diyenler, ‘Ülkenin rezervleri satılmasın, heba edilmesin’ diyenler, yeni ekonomi modeli olarak ortaya konulan modelin bir model olmadığını, çalışmayacağını söyleyenler. Ki çok isabetli söylemişler, o model şu anda çöp oldu. Yani bunun çöp olacağını söyleyen bütün teknisyenlerin hepsi görevlerinden alınıyor ve bir bir şubelere sürülüyor. Bu, olmuş bir şey değil. Bu, Merkez Bankası’nın tarihinde de görülmüş bir şey değil.

"İç denetim ve tamamen iç kontrol mekanizmalarını yok etmeye yönelik bir gayret var"

"Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı, şimdi Denizli şubeye, Karaköy şubeye gönderiliyor. Bu arkadaşlar enflasyon raporlarını hazırlayan, Para Politikası Kurulu önerilerini hazırlayan teknisyenler. Tabii bir kısmı bu baskılar nedeniyle görevi kendisi bırakıyor, bir kısmı da görevden alınıyor. Piyasalar Genel Müdürü aynı şekilde… Rezerv satışlarına karşı çıktığı için bu arkadaşlar kendi istekleriyle görevlerini bırakıyorlar. Daha sonra, İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü’nde, Genel Müdür Yardımcısı’nda aynı konu var. Yani bunlar kabul edilebilir bir şey değil. Diğer taraftan da müfettişler konusu var. İç denetim ve tamamen iç kontrol mekanizmalarını yok etmeye yönelik bir gayret var Merkez Bankası’nda bugün. Bunun da nedenini biliyoruz. Tabii ‘128 milyar dolara ne oldu’ konusu, biliyorsunuz, Merkez Bankası’nda da tartışılan, Merkez Bankası içerisinde de araştırılan bir konuydu. Naci Ağbal'ın bununla ilgili araştırma başlattığı da kamuoyuna yansımıştı. Bu çalışmalara engel olmak, bu çalışmaların içerisinde bulunan müfettişleri mağdur etmek anlamında bir adım da burada atılıyor."

"Bugüne kadar yaptıkları hataların ülkeye verdiği zararı görmeleri gerekiyordu"

"Birinci adımda, şimdi yapılan şey, müfettişlerin keyfi biçimde başka yerlerde görevlendirilmelerinin önü açılıyor. Hâlbuki müfettişlerin güvencesi vardı. Yani siz, müfettişe ‘Ben sizi yarın bir gün, işte filan yerdeki şubeye sürerim’ dediğiniz zaman o müfettişin işini çok dik bir şekilde yapmasının önünde engel olursunuz. İkinci adımda da şimdi, baş denetçilerin teşvikle emekli olmaları isteniyor, aksi takdirde bunların da müdür yardımcısı olarak şubelere gönderileceğini Başkan e-postayla iletiyor. Bunların hiçbiri kabul edilemez. Yani bugüne kadar yaptıkları hataların ülkeye verdiği zararı görmeleri gerekiyordu. Para Politikası Kurulu’yla, Merkez Bankası’yla, Merkez Bankası’nın çalışanlarıyla uğraşmanın ne kadar büyük yanlış olduğunu görmüş olmaları gerekiyordu. Bunu göremeyenler şimdi bunu devam ettiriyor. Bunu devam ettirmeleri son derece üzücü ve bunun bu ülkeye çok ciddi bir maliyeti olacaktır. Bu konuda Merkez Bankası’nı uyarıyorum ve bu konunun da takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyorum."