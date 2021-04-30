İyi Partili Erhan Usta: Merkez Bankası elindeki faiz gücünü de yitirdi

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Yaptığı basın toplantısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarına değindi. Usta "Türk lirası yüzde 15 oranında değer kaybına uğradı. Merkez Bankasının elinde faizden başka bir güç kalmadı. Ancak Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun konuşmalarıyla bu silah da gücünü yitirdi" ifadelerini kullandı.

Dünya gazetesinin haberine göre Erhan Usta, Merkez Bankasındaki döviz satışının stratejik bir hata olduğunu ve bunun bedelini bütün Türkiye'nin ödediğini söyledi. İyi Partili vekil konuşmasına şöyle devam etti:

"Merkez Bankasındaki 710 tonluk altın sanki bilinmiyormuş, bilançolarda yer almıyormuş gibi anlatıyorlar. Oysa bu brüt altın miktarıdır. 710 tonluk altının neti 430 tondur. Biz bunları da katarak 'Merkez Bankasında yaklaşık eksi 50 milyar dolarlık bir rezerv var' diyoruz."

Ayrıca Usta, Kavcıoğlu'nun ucuz siyaset yaptığını ve kamuoyunun 128 milyar dolara ilişkin daha teknik ve samimi açıklamalar beklediğini dile getirdi.

Hükümetin açıkladığı "tam kapanma" kararını desteklediklerini belirten vekil, buna karşın düzenli geliri olmayan vatandaşlara acil destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hakkında çıkan iddialara ilişkin bir soruya ise Usta, "Bir bakanın kendi bakanlığına yasal olsa bile bir ürün satması ahlaki değildir. Kesinlik Yüce Divanlık bir olaydır. Gitsin orada aklansın" dedi.