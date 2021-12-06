İyi Partili Erhan Usta: Berat Albayrak ekonomi yönetimine tamamen hâkim

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, İyi Parti Grup Başkanvekili ve iktisatçı Erhan Usta'nın ekonomi ve ekonomi yönetimine ilişkin olarak paylaştığı düşünceleri köşesinde aktardı. Akyol'un köşesinde aktardığı bilgilere göre Usta eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ekonomi yönetimine tamamen hakim olduğunu söyledi.

Usta, Albayrak'a en yakın iki isim olan Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Nurettin Nebati'nin en kritik iki bakanlığa getirildiğini hatırlatarak, "Berat Albayrak ekonomi yönetimine tamamen hâkim Yönetimini getirmekle kalmadı, ekonomi politikalarını da kurgular durumda. 128 milyar doların heba edilmesi, Berat Albayrak ve ekibinin marifeti." dedi.

İyi Partili Usta, ekonomide Çin modelinin uygulanmasına ilişkin olarak "Çin insanların yıllarca hangarlarda yaşayarak güvencesiz çalıştığı bir süreçten geliyor. Türkiye’nin önüne Çin’i model olarak koymak, en az 40 yıl emeği sömürmek, sefaleti hedef göstermek demek" ifadelerini kullandı.

Usta ayrıca söz konusu modelin 2 ay önce açıklanan Orta Vadeli Plan'da (OVP) olmadığını ve bunun "çaresizlik senaryosu" olduğunu ifade ederek "Kur artışlarının kontrol altında olduğu algısını oluşturmak için çaresizlikten ortaya atılmış bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Erhan Usta Çin modelin 2023'e kadar sürdürülemeyeceğini aktardı.

İyi Partili Usta, Berat Albayrak'la ilgili olarak Taha Akyol'a ayrıca şunları aktardı:

"Merkez Bankası Başkanı operasyonunu da Berat bey yaptı. Enerji Bakanı, SPK ve BDDK başkanları zaten onun daha önce getirdiği kişilerdi.

Berat Albayrak’ın Türkiye ekonomisine verdiği zararın boyutu tahminlerin ötesinde yüksektir. 128 milyar doların heba edilmesi, Berat Albayrak ve ekibinin marifetidir. Albayrak Hazine bakanı olduktan sonra sadece bütçe borçlanmasında yanlış bir strateji takip etmesinden kaynaklanan ilave maliyet 1,3 trilyon liradır."

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