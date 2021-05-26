İyi Partili Erdem: Bu tehditler ilk seçimlerde gideceğini gören AK Parti'nin boşa çırpınışları

İyi Parti Adalet ve Hukuk Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu daha iyi günler" açıklamasına tepki gösterdi.

Erdem yaptığı yazılı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanının bugün meclis kürsüsünden Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e yaptığı tehdit belki de Türk siyasi hayatının en talihsiz açıklamalarından birisidir. Bu tehdit hiçbir suretle kabul edilemez. İyi Parti olarak bunu şiddetle reddediyoruz. Rize'nin halkı, İkizdere'nin halkı Sayın Meral Akşener'i kucaklamıştır. Olaylar sadece AKP'nin trollerinin yaptığı provokasyondur ve boşa çıkmıştır. Şu unutulmasın ki 28 Şubat'ın cesur İçişleri Bakanı Meral Akşener, Milletvekili Meral Akşener, Meclis Başkanvekili ve İyi Parti'nin cesur lideri Meral Akşener de, İyi Partililer de bu tehditlerle yılmaz. Bu tehditler ilk seçimlerde gideceğini gören AK Parti'nin boşa çırpınışlarıdır ancak ilk seçimlerde bu çırpınışlar AK Parti'yi kurtarmayacaktır. Bunu unutturmak için yaptıkları bu provokasyonlar Ak Parti'yi kurtarmayacaktır. İlk seçimde gidecekler ve İyi Parti iktidara gelerek bu ülkede barışı, huzuru ve hukuku sağlayacak." ifadesini kullandı.

Erdoğan ne demişti?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti grup toplantısında "Ben Rize'nin geliniyim" diyen Meral Akşener'in Rize İkizdere ilçesinde yaptığı esnaf ziyaretinde yaşananları hatırlatarak, "Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Bunlar daha iyi günler, daha neler olacak neler..." ifadelerini kullandı.

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