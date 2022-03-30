İyi Partili ekonomist Prof. Dr. Bilge Yılmaz: Varlık Fonu'nun lağvedilmesi, İşsizlik Fonu'nun tekrar asli görevine dönmesi gerekiyor

İyi Parti'ye 2021 Aralık ayında Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Meral Akşener'in danışmanı olarak katılan ekonomist Prof. Dr. Bilge Yılmaz, Hazine’den dolar garantili projelere don verilmesi gerektiğini söyledi. “Bu ‘yapişlet-devret’ ya da ‘Kamu-Özel Ortaklığı’ gibi programlarda çok ciddi israf var, yeniden düzenlenmesi gerekiyor” diyen Yılamz, “Varlık Fonu'nun lağvedilmesi, İşsizlik Fonu'nun tekrar asli görevine dönmesi, bu konuda yapılan israfların tekrar denetime açılması gerekiyor” önerisi getirdi.

“İktidar değişikliğinden sonra bu köprüler, havaalanları gibi yatırımların yeniden ziyaret edileceği ve haksız kazancın engelleneceğini düşünüyorum” diyen Yılmaz, devamında şunları kaydetti:

“Bu, sürdürülebilir, kabul edilebilir bir soygun değil. Türkiye'nin ‘tahkim’e de gitmesi gerekiyorsa gider. Bunlar kazanılamayacak davalar değil, ortada haksız kazançlar var. Yatırıma kimse karşı değil, önemli olan ranta karşı olmak. Yani siz 1'e yapılacak şeyi 4'e yaptırıp 8 ödüyorsanız orada ya iş bilmezlik var ya da art niyet var, bunu mahkemeler tespit eder ve haksız kazanç son bulur, fazla yapılan haksız ödemeler varsa onların da icabına bakılır.“

“Yol bitti, yer yok yapacak”

Bilge Yılmaz, Merkez Bankası’nın faizi 19'dan 15'e düşürmesini, “Cumhurbaşkanı inanıyordu ki bu şekilde piyasaya ucuz kredi sunacaklar ve ekonomiyi canlandıracaklardı ama ne oldu? Piyasadaki enflasyon beklentileri yükseldiği için ne Hazine'nin borçlanma faizi düştü, ne de özel sektörün borçlanma faizi düştü. Tam tersine yaptıkları şey geri tepti” diyerek değerlendirdi. “Türkiye 2001'deki krizin arkasından Kemal Derviş'in getirdiği istikrar programından sonra hiçbir zaman doğru ekonomi politikaları uygulamadı ve dünyadaki konjonktürün sağladığı çok uzun bir Lale Devri yaşadı. Lale Devri bitince de vatandaş hissetmesin diye sürekli ucuz krediyle, piyasaya para sürerek, halkını borçlandırarak ekonomiyi harekette tutmaya başladı” diyen Yılmaz, “Şu an gelinen nokta bu, onun için bizimkilerin faizleri düşürelim ısrarları var, bu şekilde ekonomiyi hareketlendireceklerini sanıyorlar ama yol bitti, yer yok yapacak” ifadelerini kullandı.

"Niye Merkez Bankası'nın olmayan rezervlerini çarçur edip hâlâ piyasaya müdahale ediyorlar?"

Yılmaz, Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin “TL en zayıf halinde, canınızı sıkmayın çünkü gideceği başka yer yok” açıklamasını da değerlendirdi; “Bakan Nebati'nin söylediği şey saçma bir söz, çünkü eğer TL daha fazla değer kaybedemezse niye Merkez Bankası'nın olmayan rezervlerini çarçur edip hâlâ piyasaya müdahale ediyorlar, niye şirketlere 'dolar talep etmeyin' diye baskı yapıyorlar? Onları yapmasalar Türk lirası çok daha fazla değer kaybederdi” sözlerini kaydetti.

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