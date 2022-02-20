T24 LogoT24 Logo
Gündem

İyi Partili Çıray: Milletimiz bu defa da "18 Mart Çanakkale Köprüsü Açılış Tarihi Zaferi" kazandı

20 Şubat 2022 12:05

İyi Partili Aytun Çıray, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılış töreni Erdoğan’ın doğum günü için değiştirilmesinin ardından açılışın 18 Mart'a ertelenmesi kararına ilişkin olarak, "Milletimiz bu defa da '18 Mart Çanakkale Köprüsü Açılış Tarihi Zaferi' kazandı" düşüncesini dile getirdi.

Çıray Twitter hesabından Erdoğan'ın tweetini alıntılayarak, "Lütfetmediler! Vatandaşlarımızın tepkileri yükselince Çanakkale Köprüsü'nü şubatta açmaktan vazgeçmek zorunda kaldılar.Milletimiz bu defa da '18 Mart Çanakkale Köprüsü Açılış Tarihi Zaferi' kazandı.  Kutlu olsun!" ifadesini kullandı. 

TIKLAYIN | Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılış tarihinin ertelediğini duyurdu

TIKLAYIN |  1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılış töreni Erdoğan’ın doğum günü için değiştirildi

 

İyi PartiliAytun ÇırayÇanakkale KöprüsüErdoğanaçılış
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24