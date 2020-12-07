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İyi Partili Çıray: Konuşmanın coşkusuna baktığımızda Kılıçdaroğlu bu defa cumhurbaşkanı adayı

07 Aralık 2020 21:47

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmaya ilişkin İyi Partili Aytun Çıray, "Konuşmanın coşkusuna baktığımızda sayın Kılıçdaroğlu bu defa cumhurbaşkanı adayı" yorumunu yaptı.

Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde konuştuğu sırada kendisine "Aday ol" diyen AKP milletvekillerine, "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?" sözleriyle yanıt vermişti.

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İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray ise Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki konuşmasını Twitter'dan paylaştığı bir mesajla değerlendirirken, şu ifadeleri kullandı:

"Bütçe konuşmasının satır aralarına... Ve konuşmanın coşkusuna baktığımızda sayın Kılıçdaroğlu bu defa cumhurbaşkanı adayı."

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