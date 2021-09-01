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İyi Partili Çıray'dan TRT'ye İzmir Marşı tepkisi: Bu ihanetlerinizin hesabını sormayan namerttir

"Milliymişler, hadi oradan dinbazlar"

01 Eylül 2021 12:38

İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Türkiye'nin Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya’yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldiği maçta TRT'nin, sporcuların İzmir Marşı'nı söyleyerek yaşadığı sevinci ekranlara taşımadığını belirtti. Çıray, "Bu ihanetlerinizin hesabını sormayan namerttir. Milliymişler. Hadi oradan dinbazlar" dedi.

Çıray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filenin Sultanları maçın ardından İzmir Marşı ile yarı finale yükselme coşkusu yaşadı. TRT ise bu milli ve vatani heyecanı yayında olduğu halde ekrana vermedi. Bu ihanetlerinizin hesabını sormayan namerttir. Milliymişler. Hadi oradan dinbazlar!''  ifadesini kullandı.

 

İYİ PartiVoleybolMilli TakımTRTİzmir Marşı
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