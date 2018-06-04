İyi Partili Çıray: Ameliyat sayısında patlama oldu, bu kadar vatandaşımız daha önce ölüyor muydu?

AKP iktidarı döneminde ameliyat sayısında patlama yaşandığını savunan İyi Parti Sözcüsü Yardımcısı Aytun Çıray, sezaryen sayısındaki artışa da dikkat çekerek, “Bu kadar vatandaşlarımız daha önce ölüyorlar mıydı, yoksa boşu boşuna mı ameliyat ediliyor” diye sordu.

Partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen İyi Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü aynı zamanda İzmir milletvekili adayı Çıray, Türkiye’nin en büyük sorununun sağlık olduğunu söyledi. AKP’nin sağlık politikalarını eleştiren Çıray, "Ortalama 1 yıl içinde insanlarımızın sağlık kuruluşlarına 6- 8 defa gittiğini düşünürsek 81 milyonu çarparsak vatandaşlarımız 480 milyon defa sağlık kuruluşlarına gidiyor. İnsanımızın gittiği sağlık kurum ve kuruluşlarının nasıl yönetildiği konusunda hiçbir tartışma yapılmıyor. Halbuki toplumu birebir ilgilendiren en önemli konu ve sorunlardan biri sağlıktır. Bu iktidar başa gelirken çok önemli iddialarla geldi. Sağlık politikaları konusunda başlangıçta doğru şeyler de yaptılar. Biz de o doğru yaptıklarını destekledik. Hastane eczanelerinden ilaç alımını kaldırdılar ve hastane sıralarını ortadan kaldırdılar. Bazı olumlu çalışmaları destekledik. Ancak bu iktidarın bazı iddiaları vardı. Bunu zaman zaman değerlendirdik. 16 yıl sonra nihai bir değerlendirme zamanı geldi" dedi.

"Tayyip Bey FETÖ'ye gitmiş mi gitmemiş mi; ne önemi var?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce arasında yaşanan ‘Fethullah Gülen’den icazet alma’ tartışmasına da dahil olan Çıray, "Tayyip Bey FETÖ'ye gitmiş mi gitmemiş mi? Ne önemi var? 'Ne istediniz de vermedik' diyen birinin gittiğini öğrenirsek cebimize kaç para girecek? Bana bir olay söyleyin 15 Temmuz hain kalkışmasından daha büyük bir skandal olsun. Türkiye'deki bugün problem FETÖ'nün siyasi ayağının çıkmamasıdır. O da çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

"Birçok şey becerilemedi"

AKP’nin, Sağlık Bakanlığı’nın ‘planlayıcı ve yatırımcı’ bir bakanlık olacağını söyleyerek iktidara geldiğini ancak bu konuda başarısız olduğunu savunan Çıray’ın İzmir’de yaptığı konuşmanın öne çıkan bölümleri şöyle:

-Diğeri tüm sağlık kuruluşlarını tek çatı altında toplayacağız dedi ama toplayamadı. Güler yüzlü hizmet iddiası vardı. Bana her gün gelen telefonlarda nasıl daha ön sıraya geçebiliriz, ya da tetkikleri nasıl aylar öncesinden alabiliriz gibi konular iletiliyor. Demek ki yaygın, erişimi kolay bir sistem kurulamadı. Sevk zinciri kurulacaktı. Onu da beceremedi. Sağlık ocaklarını yok ettiler. Aile hekimliği sistemini doğru kuramadıkları için sevk zinciri de kuramadılar. Bugün gelinen noktada birçok şey becerilemedi. Bunun üzerine İYİ Parti olarak sağlık politikalarını tekrar gözden geçirmeye ve eksik gördüğümüz çalışmaları tamamlaya karar verdik. Ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti sağlayacağız. Ulaşılabilirlik sağlıkta çok önemlidir. Başta kalp krizi olmak üzere birçok hasta ulaşamadığı, hastane ve sağlık kuruluşuyla arasındaki mesafe nedeniyle yollarda kaybedilmektedir.

"İnsan canı bu kadar ucuz mu?"

-Hem SGK primi hem vergi alacaksınız bu da yetmiyormuş gibi sağlıkta katkı payı isteyeceksiniz. Bu iktidar 2002'de göreve geldiğinde kişi başına sağlık harcaması 92 dolardı. Her vatandaşımız devlet güvencesi dışında cebinden 92 dolar ödüyordu. Şimdi ise 180 dolar civarında. Bırakınız parasız sağlık hizmetlerini, vatandaşın cebinden ödediği sağlık harcaması iki misline çıktı. Bir performans sistemi getirdiler. 'Ne kadar ameliyat, doğum yaparsanız, tetkik isterseniz sizin maaşınıza da o kadar zam yapacağız' dediler. Bunun üzerine ameliyatlarda patlama oldu. Devlet hastanelerinde ve çeşitli hastanelerde yüzde 100 ve yüzde 200'lere varan ameliyat artışları yaşandı. Sezaryen dünya rekoru kırdı. Bu kadar vatandaşlarımız daha önce ölüyorlar mıydı, yoksa boşu boşuna mı ameliyat ediliyor? İnsan canı bu kadar ucuz mu? Bunlar göreve geldiğinde sezaryen yüzde 21 idi, şimdi yüzde 47'ye sıçradı. Ben de bir tıp doktoruyum. Tercih edilen normal doğumdur. Özel hastanelerde yüzde 65'e çıktı. Bunlar maddi anlamda büyük yük getirirken manen de bir insanın iradesi dışında vücudunda işlem yapılmasına neden oldu. İnsan haklarına aykırıdır.

"SGK'nın borcu geçmişte 2.4 milyar lira iken şimdiki zararı 30 milyar lira civarında"

-Sağlık Bakanlığı hastaneleri yüzde 114, üniversiteler yüzde 116 özel hastanelerde yüzde 500'e varan bir artış oldu. Türkiye bunları tartışmıyor. Sağlık sorunu bir milletin en temel sorunlarından biridir. Ak Parti iktidarından sonra her 9 kişiden birine tomografi yapılmış. Tomografi insan vücuduna radyasyonun en yüksek oranda verildiği tetkiktir. Mecbur kalınmadan yapılmamalıdır. Çok tekrarlandığında kendisi kanser riskini aşır. Bu oran insanlar radyasyon yayarak geziyor demektir. SGK'yı zarar ettirdiler diye konuşurlar. SGK'nın borcu geçmişte 2.4 milyar lira iken şimdiki zararı 30 milyar lira civarındadır. Eğer Türkiye'de gerçekten medyanın yüzde 80'inin prangaları olmamış olsaydı biz bu gerçekleri en uç noktaya kadar iletebilmiş olsaydık, bu iktidarın iktidarda kalması mümkün değildi. Bu iktidarın en büyük gücü gerçekleri gizleme mekanizmasıdır.