İyi Partili Cesur: Çiftçinin kazancının yüzde 43'ü borç ödemeye gidiyor

İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, “2002'de çiftçinin kazancının yüzde 7'si 2020'de yüzde 43'ü borç ödemeye gidiyor. Çiftçi, Tarım Kredi Kooperatifleri’ne olan borcu nasıl ödeyecek gözünüzü seveyim?” dedi.

İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, dün TBMM'de yaptığı konuşmada çiftçilerin sorunlarını değerlendirdi. Cesur, şunları söyledi:

"Açın kulaklarınızı çiftçinin haline bakın"

Mazot dört yılda yüzde 74 artmış yani 100 lira ödeyen şimdi 174 lira ödemek zorunda. Süt yemi ve saman dört yılda yüzde 230 artmış yani 100 lira ödeyen şimdi 330 lira ödemek zorunda. ÜRE gübresi dört yılda yüzde 310 artmış yani 100 lira ödeyen şimdi 410 lira ödemek zorunda ve 619 binin üzerinde borcunu ödeyemeyen çiftçimiz var. Yani her 4 çiftçiden 1'i borcunu ödeyemiyor. 2003'te 2,5 milyar lira olan çiftçinin borcu 2021'de 180 milyar liraya yükselmiş. Bakın, 2,5 milyar liradan 180 milyar liraya yükselmiş. 2002'de çiftçinin kazancının yüzde 7'si borç ödemeye gidiyormuş, 2020'de yüzde 43'ü borç ödemeye gidiyor. Tarım Kredi Kooperatifleri’ne borcu olan çiftçi borcunu nasıl ödeyecek gözünüzü seveyim? Açın kulaklarınızı gözlerinizi ve bakın hâline çiftçinin, yanına gidemiyorsunuz ama bari benim söylediklerimi dikkate alın.

"Tarımın hafızası var, bitiyor"

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çifti 2002'de 2 milyon 588 bin iken 2020'de 1 milyon 803 bine düşmüş yani sistemden 800 bin çiftçi ayrılmış. Bu ne demek biliyor musunuz? Artık bırakıyor, bu işi yapamıyor demek. SGK'ye kayıtlı çiftçiler 2008'den beri yarı yarıya azalmış, 1 milyon 127 binden 547 bine düşmüş. Çiftçi sayısı düşünce ne oldu biliyor musunuz? Ekili araziler azaldı ve tarımın hafızası var, bu bitiyor, çok üzülüyorum. 4,2 milyon hektar ekili arazimiz artık işlenmiyor yani Türkiye üretemiyor. Nasıl üretsin?

"15 yılda elma üreticisinin 30 kat fakirleştirmişsiniz"

Şimdi elma hasat zamanı bizim Isparta'da. İlacın geçen sene tonu 5-6 bin lira, bu sene yüzde 60 artmış, 8-10 bin liraya çıkmış ve 1 kilo elmayı 1,9 liraya üretiyor elmacı. Şimdi, satış 2-2,20 lira güya ama 1,5 lirra ile 1,8 lira arasında bulabilse satacak. Geçen sene satamadı, depolarda çürüdü, sokağa atmak zorunda kaldı. Gelendost ve Eğirdir'de on beş sene önce, bakın, on beş sene önce 0,50 liraya üretip 1,5 liraya satıyordu elma üreticisi ve şimdi aynı paraya satıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? O zaman 3 katına satıyordu, şimdi aynı paraya satıyor yani bu da on beş yılda elma üreticisini 30 kat fakirleştirmişsiniz demek.” (ANKA)