İyi Partili Cesur: 2021 yılında devletin 223 tane cemaate aktardığı para 173 milyon 704 lira; neden gençlerimize aktarmıyoruz?

İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, cemaat yurdunda kalan Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara’nın intiharı ile ilgili olarak “2021 yılında devletin aktardığı para 223 tane cemaate 173 milyon 704 lira. Bunu neden gençlerimize aktarmıyoruz? Neden yurt yapmıyoruz? Siz kendi evlatlarınıza barınma, okuma, eğitim imkânı tanıyamıyorsanız, hiçbir şey yapmanıza gerek yok, bırakıp gitmeniz lazım” dedi.

Cesur, 2016’dan beri neredeyse yeni bir yurt yapılmadığını belirterek, "773 tane devlet yurdu var. 4 bin 406 tane de özel yurt var. Özel yurtların kapasitesi 442 bin devlet yurtlarının kapasitesi 695 binlere gerilemiş, 2021 itibariyle." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Tıp Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara’nın intiharının ardından, “cemaat yurtları” ile ilgili konuştu. Cesur şunları söyledi:

"Enes'in sesini herkesin kulaklarına vicdanlarına kazıması lazım"

"Eğer Enes kendisine imkanlar tanınsaydı ve kendi aslında ifadesinde de söylediği gisi özgürce yaşama hakkı daha doğrusu okuma hakkı, eğitim hakkını özgürce yararlanacak şartları olsaydı; Enes bugün toprağa verilmeyecekti. Belki bir vatan toprağının bir köşesinde birkaç sene sonra meslektaşımız olarak görev yapacaktı. Bu memleketin insanlarına faydalı bir iyi bir Türk vatandaşı olacaktı.

Aslında söylenecek çok şey var, Enes onları çok kısacık o veda videosunda söylemiş. Çok iyi incelenmesi lazım söylediklerinin. Bu ülkenin psikiyatrları, devletin imkanları dahilinde olan tüm yetkililerin o kısa videoda, gençlerin sesi olan ve aslında bugün 8 milyon üniversite öğrencisi var, 4 milyon yakın yurt ihtiyacı olan öğrenci var, bütün bunların tamamının sesi olarak Enes’in sesini herkesin kulaklarına, vicdanlarına kazıması lazım.”

"2016'dan beri neredeyse hiç yeni yurt yapılmadı"

2016’dan beri neredeyse hiç yeni bir yurt yapılmadığına işaret eden Cesur, şu değerlendirmeleri yaptı:

“23 Kasım’daki Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Sayın Gençlik ve Spor Bakanı’na rakamları da vererek, bu sorunun vahim boyutlara ulaştığını söylemiştim. Sadece bugün söylemedim, sürekli söylüyoruz. Bir yıl önce de Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinde yine aynılarını söyledik. Benim zaten siyasete girme amacım bu.

2016’dan beri neredeyse yeni bir yurt yapılmamış. 773 tane devlet yurdu var. 4 bin 406 tane de özel yurt var. Özel yurtların kapasitesi 442 bin devlet yurtlarının kapasitesi 695 binlere gerilemiş, 2021 itibariyle. Yani siz okumak, yurt ihtiyacı olan öğrencilerinize devlet olarak sadece 695 bin kişiye yurt verebilir hale düşmüşsünüz. Bu memleketin geleceğine eğer yatırım yapmak istiyorsanız gençlere yapmalı ve yurt vermeli. Enes’in o videosuyla beraber umut ediyorum ki yetkililer bu sesi duymalı, duymazlarsa biz geleceğiz ve bu durumu değiştireceğiz.”

Cesur, şöyle devam etti:

"Neden bu çocuklarımız çaresiz bırakılıyor"

"Bugün çocuklarımızın yüzde 50’si fakir, Sayın Genel Başkanımızda söyledi grup toplantısında, gençlerimizin üçte biri maalesef fakir. 12 milyon yoksulluk seviyesinde. Türkiye’nin dörtte üçü aslında yoksulluğa sevk edildi. Ama en yoksul kesimin 12,3 milyonun 6 milyonu genç. 850 liralık krediyle, bursla ki bunu da hepsine veremiyorsunuz, bir milyona öğrenciye ancak burs verebiliyorsunuz. 650 bin öğrenciye kredi verebiliyorsunuz. Bu öğrencilerin 20 lira gibi günlük ücretlerle geçinmeleri, yurt bulmaları bir yerde kalacak yer bulmaları imkânsız. Sonra siz devletin kaynaklarını kalkıyorsunuz, birtakım cemaatlere veriyorsunuz. 2021 yılında devletin, 2021 için aktardığı para 223 tane cemaate 173 milyon 704 lira. İlim Yayma Cemiyeti’nin 107, TÜRGEV’in 18, TÜGVA’nın 38, Ensar Vakfı’nın 60 tane maalesef kurumuna, toplam 223 tane bu yerlere, ben Sayın Bakan’ın kendisine de söyledim, devletin bu yıl 173 milyon 704 lirası aktarılıyor. Bunu neden gençlerimize aktarmıyoruz? Neden yurt yapmıyoruz? Neden bu çocuklarımız çaresiz bırakılıyor? Aile baskısı, şudur mudur, ailelerin sevk etmesi, her ne olursa olsun o çocuklar özgürce kendilerine barınma imkanı bulabilecek olsalar bu acziyete düşüp kendilerine, hayatlarına, geleceklerine kıyabilir mi bir evlat? Ne yaşadı acaba o güne kadar?

“Silin bu öğrencilerin borçlarını”

"O kadar çok KYK borcu olan öğrenci var ki, 5 milyonu aşmış ve 300 bini yasal takibe icra takibine düşmüş, devlete 2 milyar borcu. Nedir 2 milyar. Bugün şehir hastanelerine ya da geçilmeyen köprülere, havaalanlarına verdiğiniz o paranın 2 milyarı, silin bu öğrencilerin borçlarını. Bırakın okusunlar özgürce…"

"En büyük beka problemi budur"

50 bin öğrencinin her sene okumak için yurtdışına gittiğini söyleyen Cesur, “Türkiye’nin bekasından eğer bahsediyorsanız işte en büyük beka problemi budur. İşte siz kendi gençlerinize, evlatlarınıza Cumhuriyetin Kuruluşu’ndan 100. Yılına gelinen şu günlerde şu zamanda eğer barınma, okuma, eğitim imkanı tanıyamıyorsanız, hiçbir şey yapmanıza gerek yok, bırakıp gitmeniz lazım.” diyerek sözlerini noktaladı. (ANKA)