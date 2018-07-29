İyi Partili Belediye Başkanı: Fethiye'ye komünizm getirdik

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İyi Partili Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, Arjantinli devrimci Che Guevara'dan da alıntı yaptığı konuşmasında ilçeye 'komünizmi getirdiğini' savundu. Parkların temiz kullanılmamasını da eleştiren İyi Partili Saatcı, "Komünizmi getirdik ama, temizlik getiremedik" dedi.

Fethiye Belediyesi'nin internet sitesinde yer alan habere göre Başkan Saatcı, belediye tarafından yapılan Şehit Fethi Bey Parkı'nın açılışındaki konuşmasında şunları söyledi:

“Biz Fethiye’ye komünizmi getirdik. Nasıl mı? 3. Etap’ta sınıfsal farklılığı ortadan kaldırdık. Zengini fakiri, kapalısı açığı, okumuşu okumamışı, hepimiz oradayız. Bir zamanlar Türkiye’ye komünizm gelmesin diye mücadele et, şimdi sınıfları ortadan kaldır. Hayat insanı böyle yapıyor ne diyeceksin. Çok hoşuma gitti, geçen okudum. Che Guevara; “Yağmur komünisttir, rüzgâr kapitalisttir” demiş. Birisi her yere eşit dağıtır, diğeri zayıfları yıkar geçer. Gerçi biz hayat boyu, hep yıkılandan yana olduk ya…"

"Komünizmi getirdik ama temizliği getiremedik"

Belediye Başkanı Saatci konuşmasına şöyle devam etti:

"Komünizmi getirdik ama, temizlik getiremedik. Japonları Dünya Kupası'nda gördük. Onlar Budist, biz de sözde Müslümanız. Bizde temizlik imandan gelir değil mi? Nerede! 3. Etabı dolaştım, sigara izmariti ve çekirdek kabuğundan geçilmiyor. Bugün baktım, Dispanser sokak da öyle. Temizletelim ancak bir yere kadar. Ertesi gün gelip, kullanacak olan yine sizlersiniz. Bulmak istediğiniz gibi bırakırsanız, işi çözeriz. Ülkeye biat kültürünün hakim olmaya başlamasından sonra, ne kural, ne uyarı, ne tabela fayda etmiyor. Herkesin başına zabıta dikemiyoruz. İş, siz Saygıdeğer Fethiyelilere düşüyor. Sahip çıkacaksınız!"