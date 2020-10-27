İyi Partili Aytun Çıray: AKP'yle bir takım ilişkilere girilmiş, yüzde 51 meselesi bir şekilde halledilecek

İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, partisiyle AKP'nin 'bir takım ilişkilere girdiğini' ileri sürerek, "Belli ki yüzde 51 meselesi bir şekilde halledilecek. Muhtemelen seçim sonrası bir mutabakat hükûmeti kurulmuş olacak" dedi.

İyi Partili Aytun Çıray, partisiyle ilgili bir süredir gündemde olan iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Tele 1'de Tuncay Mollaveisoğlu'nun konuğu olan Çıray, şunları söyledi:

"AKP'yle belli bir takım ilişkilere girilmiş. Ben belli bir mevkide olan arkadaşımızın orayla ilişkisini biliyorum. Belli ki Saray'la bu ilişki sonucunda 'memleket masası' adı altında bir görüşmeler serisi başlayacak ve yüzde 51 meselesi bir şekilde halledilecek. Muhtemelen seçim sonrası bir mutabakat hükûmeti kurulmuş olacak. Peki biz bunun için mi beni bağrına basmış olan CHP'de en ufak şikâyet yokken, İyi Parti'nin kurulması için yola çıktık?"