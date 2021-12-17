İyi Partili Aylin Cesur: İki doz Biontech oranını hızla arttırmalıyız, Omicron bizi çok kötü vuracak

İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, TBMM Genel Kurulu’nda aşılama oranlarına dikkat çekerek, “Omicron bütün dünyayı sarıyor ve beşinci dalga kapımızda. İki doz BionTech, Omicron’a karşı yüzde 35 koruyor. Sinovac’ın etkinliği zaten yok denecek kadar az. Biz hala aşılamada yüzde 17’deyiz. İki doz Biontech oranını hızla arttırılmalıyız. Hükümeti uyarıyorum ve yüksek dikkatlerinize sunuyorum, Omicron bizi çok kötü vuracak” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda 2020 yılı kesin hesap kanun teklifinin maddeleri görüşülüyor. Genel Kurul’da söz alan Dr. Cesur şunları söyledi:

''2 doz Biontech oranını hızla arttırmalıyız''

''Pandeminin kalbinde mücadele veren sağlık çalışanlarımız, onların derdi her şeyin başında olmalı. Hayat onlar için normalleşmedi. Unutulmuş gibiler sanki. Birinci acili bugün Türkiye’nin, aşılama oranımızın düşüklüğü. Omicron bütün dünyayı sarıyor ve beşinci dalga kapımızda. Araştırmalar diyor ki; iki doz BionTech, Omicron’a karşı yüzde 35 koruyor. Üçüncü hatırlatma dozu ile ancak yüzde 75’e çıkıyor. Sinovac’ın etkinliği zaten yok denecek kadar az. Biz hala aşılamada yüzde 17’deyiz bu da doğru olmayan bir rakam aslında. Çünkü, bu yüzde 17’nin içerisine Sinovac da dahil. İki doz Biontech oranını hızla arttırılmalıyız.

''Günlük aşılama 50 binlere düştü''

Geçtiğimiz günlerde günlük aşılama 50 binlere düştü! Almanya, İngiltere günlük 1 milyondalar. Bizde iki doz aşı olmamış 30 milyon var! Kaç kişi kaç doz Biontech oldu ne kadar oldu bunları bilmiyoruz, öğrenmemiz lazım ki insanları aşı olmaya ikna edebilelim.

''Omicron bizi çok kötü vuracak''

Ülkeler aşısızlara kısıtlama yapıyor. Bu ekonomide kısıtlamaya gidemezsiniz o belli artık da ama tedbirleri arttırmak lazım. Aşılamayı hızlandıracak mıyız? Hangi tedbirleri nasıl sıkıştıracağız? Hükümeti uyarıyorum ve yüksek dikkatlerinize sunuyorum, Omicron bizi çok kötü vuracak.” (ANKA)