İyi Partili Aydın: AKP Genel Başkanı’na oy veren düşüncenin yüzde 70 ‘i yıkıldı

İyi Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, partisini üye sayısının son bir yılda büyük bir sıçrayış yakaladığını belirterek "AKP Genel Başkanı’na oy veren düşüncenin yüzde 70 ‘i yıkıldı. Türkiye'nin acilen seçime gitmesi gerekmektedir" dedi.

İyi Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, Adana’da bölge illerini kapsayan Teşkilatlar İstişare Toplantısı’nda konuştu.

Sözcü'nün haberine göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan’ın konuşmalarında, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cezaevine gireceğini ima ettiğini belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Meral Akşener elinde bir çantayla Manisa mitinginde platforma çıktı. “Bu çanta Yassıada’ya giderken rahmetli Menderes’in, Zincirbozan’a giderken rahmetli Demirel’in, rahmetli Ecevit’in elindeydi. Bu çanta Mamak’a giderken rahmetli başbuğumuz Alparslan Türkeş’in elindeydi. Kadere bakın, bu çanta Pınarhisar’a giderken de Erdoğan’ın elindeydi. Pınarhisar’a giderken muktedirlere karşı boynunu eğmeyeceğini söyleyen Sayın Erdoğan, bu çantayı bugün benim elime verdi. Eğer hapsettirecekse, can baş üstüne. Buradan huzurlarınızda sesleniyorum. 1 Nisan’ı beklemeye gerek yok. Gel beni al da görelim bakalım. Ben bu çantayla Mamak’a gitmek isterim. Gerekirse ölüme giderim” dedi. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in yaptığı bu konuşmanın ardından Türkiye’de korku İmparatorluğu yıkılmıştır.

"Salon verilmeyen Partimiz salonlara sığmaz oldu"

Koray Aydın, Türkiye genelinde partilerine ilginin arttığını son aylarda yapılan üye kayıtlarına göre partiler arasında üyelerini en çok artıran parti olduğunu, bu gidişatın iktidar yürüyüşü olduğunu, İyi Parti’nin, yapılan üye kayıtları ve çalışmalara göre önümüzdeki seçimlerde birinci parti olacağını kaydetti.

Aydın “Türkiye'nin sorunlarının çözüm anahtarı İyi Parti’dedir. AKP Genel Başkanı’na oy veren düşüncenin yüzde 70 ‘i yıkıldı. Türkiye'nin acilen seçime gitmesi gerekmektedir . Bu seçim İyilerle kötülerin seçimi olacaktır” dedi.

İyi Parti Adana İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu “Kuruluş aşamasında toplantı yapılması için Salon verilmeyen Partimiz salonlara sığmaz oldu. Partimize olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Partimize gösterilen teveccüh arttıkça salonlar bize küçük gelmeye başladı, Şu anda belde, köy, mahalle bazında yaptığımız çalışmalarda kendimiz ile yarıştığımızı düşünüyoruz” diye konuştu.