İyi Partili Ataş: Kayseri'de ilk defa bir senede yaklaşık bin esnaf kepenk kapattı

İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "Cumhurbaşkanı her ne kadar ‘Kapanan dükkân yok.’ dese de; Kayseri’de ilk defa dükkânlar kapanmış, bir senede yaklaşık bin esnaf kepengini indirerek eleğini duvara asmıştır” dedi.

İyi Partili Ataş, “Siftah yapamayan esnaf ve eve ekmek götüremeyen vatandaşlar için haciz işlemleri bir an evvel durdurulmalı, esnaf ve vatandaşlara sicil affı getirilmelidir. Bunun yanında kapalı dükkânların vergi yükümlülükleri askıya alınmalı, SGK ve vergi borçlarının faizleri dondurulmalıdır” dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak Kayseri’de esnafın önemli sorunlarla mücadele ettiğini belirten Ataş, “Ekonomik krizin giderek derinleştiği, pandemi sürecinin uzadığı bu zor günlerde esnaf ve vatandaş hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Cumhurbaşkanı her ne kadar ‘Kapanan dükkân yok.’ dese de Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Başkanının yaptığı açıklamalar gerçeği gözler önüne sermektedir. Yüz yıllardır esnaflık geleneğinin merkezinden olan Kayseri’de ilk defa dükkânlar kapanmış, bir senede yaklaşık bin esnaf kepengini indirerek eleğini duvara asmıştır” diye konuştu.