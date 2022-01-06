İyi Partili Aslan: İstanbul'da 8 bankanın şube müdürüyle konuştum, kur korumalı mevduatına ilgi yok denecek kadar az

İyi Parti Kurucularından Mehmet Aslan, İstanbul'da 8 bankanın şube müdürleriyle görüştüğünü söylerken, dövize endeksli TL mevduat hesabına ilginin yok denecek kadar az olduğunu iddia etti.

Aslan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da farklı bankaların 8 tane şube müdürüyle konuştum ve sordum! Dövize endeksli TL mevduat hesabına yönelim, ilgi nasıl, Ne kadar diye. Cevap; sıfıra yakın, yok denilecek kadar az dediler, tek tük…" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kurlardaki yükselişe karşı devreye alınan kur korumalı mevduat hesaplarına katılımın 84 milyar lirayı aştığını söylemişti.

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