İyi Partili Ağıralioğlu: Erdoğan kaybetsin de ne olursa olsun demiyoruz

İyi Parti Grup Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini söyledi. CHP tabanının HDP'den rahatsız olduğunu söyleyen Ağıralioğlu, HDP ile kurulacak doğrudan ya da dolaylı ittifaktan imtina ettiklerini belirterek “Türk milletini yönetebilme kabiliyetimizi iddiamızı gölgeleyebileceği” düşüncesiyle olumlu bakmadıklarını ifade etti.

Siyasi partilerin İstanbul hedefleri ve Kürt seçmen kozuyla ilgili soruya ise Ağıralioğlu, “Sayın Erdoğan kaybetsin de ne olursa olsun demiyoruz, biz ilkelerimizle siyaset yapacağız” yanıtı verdi.

“Biz iktidarın yedeği değiliz. İhtiyaç duyunca yedek lastik gibi değişim için düşünülen bir siyasi parti değiliz biz iktidarın alternatifiyiz” diyen Grup Başkanvekili Ağıralioğlu’nun T24’e, siyasette değişen dengeler ve İyi Parti’nin pozisyonu konusunda yaptığı değerlendirmeleri şöyle:

“İktidarın yedeği değil iktidar alternatifiyiz”

"Biz iktidarın yedeği değiliz. İhtiyaç duyunca yedek lastik gibi değişim için düşünülen bir siyasi parti değiliz, biz iktidarın alternatifiyiz. Türkiye’de siyasi hareketlilik sadece bizim iktidar vizyonumuzun kurulmuş cümlelerin daha itibarlı hale getirir. Şu anda Türkiye’de parmakların kuvvetli olduğu zamandan vicdanların kuvvetli olduğu zamana döndük. Şimdi insanlar birbirlerini daha çok dinleyecekler. Seçmen davranışlarını yönetebilmek adına belirlenmiş kalıpların, şablonların içerisinde ittifakların değil daha çok fikirleri itibarlı olacak. Dolayısıyla bu sürece demokrasi kuvvetlenir, denetim kuvvetlenir, iktidarın her istediğini yaparım parmak hesabı avantaj olarak bende keyfiliğine her istediğimi yapamam. Denetime tabiyim tedbiri daha çok hakim olur.

“AK Parti, MHP ve İyi Parti’nin oy havzaları birbirine yakındır dolayısıyla bu havuzlar bence birleşti”

Oy havzaları da birleşir, Tayyip Bey‘in en büyük mahareti hangi havuzdan ne alacağın kendi belirleme kabiliyetiydi. Bugün belli hassasiyetler çerçevesinde Cumhur İttifakı'nın bozulması oy geçişgenliklerini çok artıracaktır. Aynı siyasal havuzdan beslenebilme imkanı olan partileriz, AK Parti, MHP ve İyi Parti’nin oy havzaları birbirine yakındır dolayısıyla bu havuzlar bence birleşti. Şimdi, herkesi vizyonu kadar oy havzasından oy alacak. İyi adaylarla milletin gelecek endişelerini yönetenler bana göre, bu seçimden en kazançlı çıkacaklardır. Bu anlamda denenmemiş olmak, yıpranmamış olmak yeni bir ümidi muhafaza etmek anlamında en avantajlı partinin İyi Parti olduğunu düşünüyorum.

“MHP’nin mebuslarının yüzlerini görmesek diyeceğiz ki bizim hangi vekilimiz konuşuyor”

(Bahçeli’nin kararından sonra Genel Kurul nasıl etkilendi sorusuna) Dün çok keyifli oldu. MHP’nin mebusları İyi Parti’nin hassasiyetlerine yakın cümlelere kurdukları için ben hatta şöyle latife ettim, ‘Bizim milletvekilleri gibi konuşuyorlar’ dedim. Neredeyse, yüzlerini görmesek diyeceğiz ki bizim hangi vekilimiz konuşuyor. Bizim Meclis’te en büyük sıkıntımız tekliflerimizin parmak hesabına kurban gitmesidir. Sağırlar diyaloğu. Daha çok vicdan ağırlık gelir.

"AK Parti MHP ittifakı yasaların sağlık görüşülmesini engelledi"

İttifak çatladı oh falan diyecek değilim ama partilerin ittifaklarından doğan gücün Türkiye’de demokrasiyi işleyemez hale geldiğini gördüğüm için bunu söylüyorum. AK Parti ile MHP’nin siyasi beraberlikleri memlekette hiçbir yasayı sağlıklı görüşebilme imkanı bırakmadığını gördüm dolayısıyla bunu bir kazanç olarak görüyorum. Biz ittifak devam etse de etmese de hükümetin alternatifiyiz.

“HDP’yi 'Hayır' blokunun içerisinde bir iltihaplanma alanı olarak görüyoruz”

(Yerel seçimlerde ittifak dengeleri bundan sonra nasıl olur sorusuna) Biz HDP’nin terörle arasına mesafe koyamamasıyla biz 'Hayır' blokunun içerisinde bir iltihaplanma alanı olarak görüyoruz. CHP’nin HDP ile bu kabil bir ilişkisi ittifakın verimliliğini, derinliği ve millet üzerindeki itibarını zedeliyor. Biz de imtina ediyoruz. HDP ile münasebeti CHP tabanının bir kısmının bu anlamda rahatsız olduğunu düşünüyorum.

“HDP, CHP tabanında bir huzursuzluk sebebi”

HDP ile ilişkinin, HDP’nin terörle ilişkisi ayarlanamadığı için CHP tabanında da bir huzursuzluk sebebi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu 'Hayır' bloku dediğimiz işin geçen seçim bizim için biri daha makul tutan şey her partinin kendine oy vermesi. HDP’yi ittifaka almadık. HDP’nin dahil olduğu ya da dolaylı bir şekilde dahil olabileceği bir organizasyonun Türk milletini yönetebilme kabiliyetimizi iddiamızı gölgeleyebileceğini düşünüyoruz.

“Erdoğan kaybetsin de ne olursa olsun demiyoruz biz, biz ilkelerimizle siyaset yapacağız”

(Siyasi partilerin İstanbul’u kazanması için Kürt seçmene ihtiyacı görülüyor sorusuna) İlkeli kaybetmek, ilkeli kazanmak her halükarda ilkelerle yürümek istiyoruz. Biz siyasetimizin Erdoğan kazansın da ne olursa olsun diyenlere şu alternatif duyguyu gündeme getiriyoruz. Sayın Erdoğan kaybetsin de ne olursa olsun demiyoruz biz, biz ilkelerimizle siyaset yapacağız. Tayyip Bey’in en büyük problemi bence ben kazanayım da ne olursa olsun, bunun karşısında alternatifi olacaklar şöyle diyebilirler mi? Erdoğan kaybetsin de ne olursa olsun, biz öyle demiyoruz, biz ilkeli siyaset yapacağız. Belediye seçimlerine biz Tayyip Erdoğan kazansın da kim alırsa alsın diye ifade edilen bir bloklaşmanın tarafı olarak cümle kuracağımız bir seçim değil. Biz kendi adaylarımızı milletin hizmetine sokacağız.