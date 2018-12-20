İyi Parti'den Mansur Yavaş'a tam destek

İyi Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş’ı destekleyeceklerini belirtti. Paçaçı, “Sayın Yavaş’ın partimizi tercih etmesini arzu ettiğimizi belirtmiştik. İki seçim Ankara’dan belediye başkan adayı olmuş ve çok ciddi oy almıştır. Bugün gelinen noktada Yavaş CHP’nin Ankara adayı olmuştur. İyi Parti olarak biz hem Yavaş’ın şahsında hem de yaptığımız anlaşma gereği tam desteğimizi vereceğimizi ifade edebilirim” dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Merak Akşener, CHP ile 21 ilde yapılan işbirliği sonrasında ilk Başkanlık Divanı’nı topladı. Paçacı, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

“Arkadaşlarımız anlaştığımız 21 büyükşehirin alt belediyelerini, ilçelerini görüşmeye devam ediyorlar. Hangi ilçenin, hangi partiye bırakılacağı henüz kesinleşmiş değil. Ancak bazı bölgelerde gerek İyi Parti’nin gerekse CHP’nin çok güçlü adayları olabilmektedir ve genel merkezlerin onayıyla, adaylığı veya aday adaylığı açıklanabilmektedir. Bodrum’da Mehmet Tosun yapılan kamuoyu araştırmalarında birinci gelen bir adayımızdır. Sayın Tosun’un yapmış olduğu aday adaylık başvurusu genel merkezimizce memnuniyetle karşılanmıştır ve öyle görünüyor ki, anlaşmalarla bunun sonuçlanmasını istemekteyiz. İyi Parti’nin Mehmet Tosun’la Bodrum’u kesinlikle ve açık arayla alacağı görülmektedir."