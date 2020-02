İyi Parti'den istifa eden Fatih Mehmet Şeker: Milletin her şeyi kılı kırk yaran terazisine sonsuz itimadım var

İyi Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Fatih Mehmet Şeker, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yaptı. Şeker "Türkiye'yi dert edindiğimize göre, yürümemiz icabe eden yol bellidir. Siyaset de hayat gibi kendi kendini tazelemenin sırrına sahiptir" dedi.

İstanbul Milletvekili Şeker, İyi Parti milletvekillerinin olduğu WhatsApp grubunda "Herkese Allah'a ısmarladık" diyerek ayrılmış ve istifa ettiği bu şekilde duyulmuştu. Genel Başkan Meral Akşener kendisi için, " "Hiçbir gerekçe göstermeden istifa ediyorsa milletvekilliğinden de istifa etmesi gerekir" demişti.

Şeker yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi dert edindiğimize göre, yürümemiz icabe eden yol bellidir. Siyaset de hayat gibi kendi kendini tazelemenin sırrına sahiptir. Bu işin vakti ve zamanı yoktur. Hepimizin asıl çerçevesi bu ülke olduğuna göre Türkiye'nin hususiyetini oluşturan kıymetler ve eskimez değerler üzerinde ısrar etmeye, Türk milletinin gösterdiği yolda yürümeye devam edeceğiz" dedi.

"Sosyal dertlere deva bulmak ve tedavisiz kalmış yaralara merhem olmak için yeni ilaçlar icad etmenin imkanlarını yoklayacağız" diyen Şeker Behçet Necatigil'in "Kendimizden kurtulmak imkânsızdır" dizelerini hatırlattı.

Nazım Hikmet, Adnan Menderes ve Ömer Seyfettin'den alıntılar yapan Şeker, "Bizim gözümüzde siyasi olan her şey, fikri ve kültürel; fikri ve kültürel olan her şey de siyasidir. Cevdet Paşa ile Midhat Paşa yahut da İbnülemin ile Hasan Âli Yücel arasında mahiyet farkı yoktur. Teori de tatbikat da zarf da mazruf da özünde aynıdır. Bu demektir ki siyaset fonksiyonunu her alanda sürdürecek, işlevselliğini hiç bir zaman yitirmeyecek. Türkiye bazı şeylerin karşılığını ergeç alacaktır; zira merhum Menderes’in ifadesiyle “Millet de alfabe ile ölçülmeyecek derecede büyük asırların bağrından gelen bir irfan hazinesi vardır.” Ömer Seyfettin bunu “Halk âriftir, okumadan bilir” şeklinde ifade ederken, Nazım Hikmet de “O halk ki senin: Topraktan öğrenip kitapsız bilenlerdir” mısrasıyla dile getirir. Siyasetin heybesi halk olduğuna göre, şu durumda “Umurumda olan Türkiye’dir” diyenlerin şu sözünü yüksek sesle terar edelim: Milletin her şeyi kılı kırk yaran terazisine sonsuz itimadım var.”

https://twitter.com/fatihmseker/status/1036253248292876288