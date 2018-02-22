İyi Parti'den Akşener'in photoshoplu fotoğrafını paylaşan imama suç duyurusu

İyi Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Bilgili, Genel Başkanları Merel Akşener ile Fethullah Gülen'i photoshopla yanyana getirip "Bu resme iyi bakın, oy verecekler görsün” paylaşımında bulunan Sefaköy Sultan Murat Merkez Camii imamı İsmail Sevimli hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sözcü'de yer alan habere göre, Sefaköy Sultan Murat Merkez Camii imamı İsmail Sevimli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Fethullah Gülen'i photoshopla yanyana getirdiği fotoğrafı, Bu resme iyi bakın, oy verecekler görsün” notuyla sosyal medyada paylaştıİmam, kendisini tarafsız olmamakla eleştirenlere de “Akıllarını kiradan kurtaramamış zavallılar ne benim imamlığımı ne de Diyanet’i sorgulayabilir” dedi.

İyi Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Bilgili devlet memuru olan cami imamı hakkında suç duyurusunda bulundu.

İbadethanede siyaset yapılıyor

İyi Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Bilgili, “İsmail Sevimli’nin ibadethanede yoğun siyaset yaptığına dair şikayetler tarafımıza ulaştı. Somut delil olarak kendi sosyal medya hesabından photoshoplu sahte resimler paylaşarak genel başkanımız Meral Akşener’e iftiralar atttığını belgeledik. İlçe Müftüsü Mustafa Kara ile de görüşerek, ikaz edilmesini ve idari yaptırım istedik. Avukat arkadaşlarımızla birlikte Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Kanunun idari, hukuki ve adli olarak kamu yararı adına sonuna kadar takipçisi olacağız. Camiler Allah’ın evidir. Camiler hepimizindir” dedi.

Müftülüğe de başvuracağız

Avukat Coşkun Şahin ise “İsmail Sevimli isimli şahıs Genel başkanımız Meral Akşener’i, FETÖ terör örgütü lideri ile yan yana çekilmiş şekilde gösterir montajlı bir fotoğraf paylaşmış, bir din görevlisine yakışmayacak hakaretlerde de bulunmuştur. Hukuki olarak gerekli girişimlerde bulunduk. Kaymakamlık, ilçe müftülüğü ve il müftülüğüne idari soruşturma başlatılması için de yazılı başvuruda bulunacağız” diye konuştu.