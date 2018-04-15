İyi Parti'den 'acil kodlu' Suriye açıklaması: Akdeniz'den İran sınırına kadar Türkiye kalkanı kurulsun

ABD öncülüğünde Fransa ve İngiltere'nin bugün sabah karşı (14 Nisan) Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği hava saldırısını değerlendiren İyi Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray Suriye’deki durumun Türkiye’nin güvenliğini tehdit ettiğini belirterek "Derhal Akdeniz'den İran sınırına kadar bir Türkiye Kalkanı kurulsun" çağrısında bulundu.

İyi Parti adına, İzmir Milletvekili Aytun Çıray tarafından acil kodlu yapılan açıklama şöyle:

Rejiminin kimyasal silah kullandığına dair yeterli kanıt oluşmuşsa elbette bunun karşılığı olmalıydı. Suriye savaşı ülkemize de ağır zararlar veren bir insanlık faciasına dönüştü. Bunda iktidarın bugüne kadar uyguladığı politikaların ağır vebali vardır. Suriye’deki durum hem Türkiye açısından vahim bir tehdit kaynağı hem de dünya barışı bakımından büyük bir tehlikedir.

Biz İyi Parti olarak uluslararası toplumun Suriye ‘de kapsamlı bir çözüm üzerinde uzlaşı iradesini bir an önce harekete geçirmesini bekliyoruz. Diğer yandan AKP'yi Afrin'de başladığı işi tamamlamaya davet ediyoruz. Derhal Akdeniz'den İran sınırına kadar bir Türkiye Kalkanı kurulsun."