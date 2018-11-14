İyi Parti'de yeni grup başkanı belli oldu

İyi Parti, TBMM Grup Başkanlığı’ndan istifa eden Ahat Andican’ın yerine gelecek isim için seçim yapıldı. İyi Parti milletvekillerinin katıldığı seçimde, Grup Başkanlığı'na Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar seçildi.

Orhan Çakırlar kimdir?

Orhan Çakırlar 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, İyi Parti Edirne Bölgesi, 1'nci sıradan milletvekili.

1954 yılında Edirne’de doğdu. İlkokulu Yıldırım Hacı İlbey de okudu. Eğitim hayatına, Mimar Sinan Ortaokulu ve Edirne Sanat Enstitüsünde devam etti. Hacettepe Üniversitesi’nden 1980 yılında Endüstri Mühendisi olarak mezun oldu. Türkiye'nin önde gelen özel sektör şirketlerinde uzun seneler üst düzey yönetici olarak görev yaparken aynı zamanda, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsünü bitirdi. Türk Ocaklarında uzun yıllar görev yapan Orhan Çakırlar 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Edirne Belediye Başkan Adayı oldu. Edirne ve Balkanlar aşığı olan Orhan Çakırlar, öğretmen İmren Çakırlar ile evli olup, 2 çocuk babası ve bir torun sahibidir. Büyük oğlu Çağrı Çakırlar Paris Nantarre ve Sorbonne Üniversitelerinde Uluslararası İlişkiler Ve Siyaset Bilimi üzerine Yüksek lisansını tamamlamıştır. Evli ve bir çocuk sahibi olup işi gereği Fransa'da yaşamaktadır. Küçük oğlu Çağatay Çakırlar ise Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlamış olup şuan da Hollanda Leieden Üniversitesi’nde doktora eğitimine devam etmektedir.