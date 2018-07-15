'İyi Parti'de 24 Haziran sarsıntısı sürüyor'; MHP kökenli-merkez sağ kökenli ayrışması mı yaşanıyor?

İyi Parti’de 24 Haziran seçim sonuçlarının beklentileri karşılamamasının ardından yaşanan sarsıntının sürdüğü aktarıldı. Genel Başkan Meral Akşener’in yakın kurmaylarından DYP kökenli Ayfer Yılmaz’ın istifasının parti içinde yaşanan “MHP kökenli-merkez sağ kökenli” ayrışmasının sonucu olduğu belirtiliyor.

İyi Parti’de, Genel Başkan Meral Akşener’in yakın kurmaylarından DYP kökenli Ayfer Yılmaz’ın istifası tartışma yarattı. Kulislerde, “Milletvekilliği, bakanlık yaptım” diyerek milletvekili adayı olmayan Yılmaz’ın hesaplarını doğrudan Akşener’in cumhurbaşkanı seçilmesi üzerinden yaptığı konuşuluyor. Parti içinde dile getirilen bir başka iddia ise merkez sağdaki boşluğu doldurmak üzere yolan çıkan İyi Parti’deki “MHP kökenliler egemenliğinin kırılamaması.”

Cumhuriyet'ten Ayşe Sayın'ın kulis haberi aynen şöyle:

24 Haziran seçimlerinde, “Millet ittifakı” içinde yer alarak ilk kez girdiği seçimlerde 43 milletvekiliyle parlamentoda temsil olanağı bulan İyi Parti’de, seçim sonrasında sular durulmuyor. Son olarak Genel Başkan Yardımcısı ve GİK üyesi Ayfer Yılmaz’ın partideki görevlerinden istifası partiyi sarstı.

İdeolojik ayrışma iddiası Kulislere yansıyan iddialara göre, sürpriz istifasıyla dikkatleri çeken Ayfer Yılmaz’ın bu kararının altında, parlamento değil, “cumhurbaşkanlığı” hesabına dayalı siyaset yapma kararı yatıyor. Akşener’le DYP’de aynı dönemde siyaset yapan Yılmaz, partinin kuruluşunda büyük bir rüzgar yakalayan Meral Akşener’e “cumhurbaşkanlığı” hedefinde yardımcı olmak için parti kuruluşunda yer aldı. Ancak erken seçim kararı bu dengeleri alt üst etti.

Aday belirleme sürecinde milletvekili adayı olmamasıyla da dikkat çeken Yılmaz, “Ben geçmişte milletvekilliği de, bakanlık da yaptım, o nedenle yeniden milletvekilliği talebim yok” mesajı verip, milletvekili adayı olmadı. Akşener’in cumhurbaşkanlığı seçiminden büyük hayal kırıklığı ile çıkmasını da dikkate alan Yılmaz’ın istifa kararı aldığı, Akşener’in kalması yönündeki ısrarına karşın, “buraya kadar” deyip istifasını verdiği belirtiliyor.

Partide milletvekili aday listelerinin açıklanması ile başlayan ve seçim sonrasında da süren istifalarla ilgili dile getirilen bir başka iddia da partinin kurulduğu günden bu yana “MHP kökenli-merkez sağ kökenli” ayrışması. AKP’nin iktidara gelmesi ile siyasetten dile getirilen “merkez sağ parti” boşluğunu doldurmak için yola çıktığı belirtilen Akşener’in, ANAP, DYP ve hatta DSP kökenlileri de partiye taşımasına karşın, partinin “MHP’nin uzantısı” görüntüsünden kurtulamadığı eleştirisi yöneltiliyor.

Ayfer Yılmaz’ın da İyi Parti kuruluşunda yer almasının altında “merkez sağda boşluğu dolduracak parti” hedefiyle yola çıkılmasının yattığına dikkat çekiliyor. Son olarak Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın seçim sonrasında yaptığı “İrade bizde olsaydı millet ittifakını kurmazdık” açıklamasının Yılmaz’ın partiyle yollarını ayırma sürecini hızlandırdığı ifade ediliyor.

Akşener denge arıyor

Akşener’le birlikte MHP içindeyken de mücadele veren Koray Aydın, Ümit Özdağ’ın da aralarında bulunduğu MHP kökenli isimler partide etkin görevlerde bulunuyor. Akşener’in parti içinde yaşanan “merkez sağ-ülkücü kökenli” çekişmesinin farkında olduğu ancak MHP kökenlilerden, parti kuruluşundaki mücadelelerini de dikkate alarak vazgeçmesinin mümkün olmadığına işaret ediliyor. Akşener, parti kurulduktan sonra sözcülüğe, CHP’den partiye gelmiş olsa da merkez sağ kökenli Aytun Çıray’ı seçimden sonra da, grup başkanlığına da yine merkez sağdan; ANAP kökenli Ahat Andican’ı seçtirerek denge sağlamaya çalışsa da merkez sağdan gelen isimlerin parti içinde kendilerini “rahat hissetmediği ve umduklarını bulamadığı” yorumu yapılıyor.

İyi Parti’nin bundan sonra parlamentoda izleyeceği muhalefet stratejisi kadar, siyasi yol haritası da 22 Temmuz’da yapılacak kampta masaya yatırılacak. Kulislerde “küskün” kurucular ve GİK üyelerinin kampa gelmeyeceği de konuşulanlar arasında.