İyi Parti yüksek elektrik faturalarını Meclis gündemine taşıdı

İyi Parti Grup Başkanvekili, İzmir Milletvekili D. Müsavat Dervişoğlu, yüksek meblağlara ulaşan ve vatandaşı zor durumda bırakan elektrik faturalarında yapılması gereken düzenlemelerle ilgili soruları; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yazılı olarak yanıtlanması için TBMM’ye sundu.

Kamuoyuna defaatle yansıdığı üzere aylar itibarıyla vatandaşın ödemek zorunda olduğu elektrik faturalarının oldukça yüksek meblağlara ulaştığına dikkat çeken Dervişoğlu, “Bu durum; konutları, esnafı, taciri, sanayiciyi oldukça zor durumda bırakmış, neredeyse ödenen elektrik bedelleri kira bedelinin dörtte biri seviyesine ulaşmıştır. Resmi makamlarca %14 seviyesinde açıklanan ancak reelde %30’larda hissedilen enflasyon baskısının yanı sıra elektrik ve doğalgaz kullanımında son üç yılda %100 ün üzerinde gerçekleştirilen fahiş artış vatandaşa ağır bir yük getirmiş durumdadır. Sayıştay raporlarına göre, TRT Kurumunun yıllık toplam gelirinin yarısı elektrik tüketim bedeli üzerinden aldığı paydan oluşmaktadır. Elektrik satış şirketleri abonelerden tahsil ettikleri payları TRT’ye yatırmakla mükellef kılınmıştır. Pahalı elektrik kullanımına ek olarak faturalara yansıyan kayıp kaçak bedeli, enerji fonu bedeli elektrik tüketim vergisi, KDV kesintisi ve TRT payı, vatandaşın daha da mağdur olmasına sebep olmuştur. Vatandaşın büyük çoğunluğunun TRT yayınlarını izlemediği, bu Kurumun tarafsız kamu yayıncısı olma vasfını kaybettiği düşünüldüğünde bu uygulama hakkaniyete de uygun düşmemektedir. Ayrıca EPDK 2019 yılında kamu ve özel sektör hizmet şirketlerinin biriken maliyetlerinin tüketiciye yansıtılmasına karar vererek elektrik fiyatlarının artışının yolunu açmıştır” dedi.

Dervişoğlu, bu kapsamda aşağıdaki soruların, Bakan Dönmez, tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını talep etti

1-Yüksek enflasyon baskısı altında ezilen vatandaştan, sadece tükettiği elektriğin bedelini tahsil etmek, ilave yüklerden kurtarmak için tedbir almayı düşünüyor musunuz?

2- Elektrik faturalarındaki en büyük meblağı oluşturan TRT payının kaldırılmasına ve adil bir ödeme yönetiminin geliştirilmesine yönelik bir çalışmanız bulunmakta mıdır?

3- Kamu ve özel sektör hizmet şirketlerinin biriken maliyetlerinin tüketiciye yansıtılması uygulamasına son verilmesini düşünüyor musunuz?

4- Üç yıl içinde elektriğe %122 zam yapıldığı tüm kamuoyunun malumuyken elektrik fiyatlarını düşürmek adına yüksek hizmet bedelleri alınıyor olmasının önüne geçebilmek için bir çalışmanız bulunmakta mıdır?