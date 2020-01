İyi Parti, Trabzon teşkilatı basınla buluştu

Osman ŞİŞKO/TRABZON, (DHA)- İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Hasan Saka, parti teşkilatı birlikte Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde basın ile sohbet toplantısı düzenledi.

Toplantıya, İyi Parti bünyesine katılan özellikle MHP’den ayrılan birçok isim de hazır bulundu. MHP’den ayrılan Eski Ortahisar Belediye Meclisi MHP Grup Başkanı Davut Çakıroğlu, MHP’den ayrılan Derviş Köz, MHP’den ihraç edilen Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Ali Sağır, MHP eski İl Başkan Yardımcısı Muhammet Erkan, MHP’den Trabzon Milletvekili aday adayı olan Hüseyin Kıran toplantıda yer aldı.

BİZE BÜYÜK KUTSAL GÖREV VERİLDİ

İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Hasan Saka, kendilerine kutsal görev verildiğini belirterek, bunun farkında olduklarını anlatırken, şöyle konuştu:

\"Bize çok güzel onur verici misyonlar yükleniyor. Bunun layıkıyla altında kalkacağımızı, hep birlikte ülkenin geleceği adına iyi şeyler yapacağımızdan kuşkunuz olmasın. Milletine yalan konuşan bir basını varsa o ülkenin başka düşmana ihtiyacı yoktur. Bu ülkenin refahı sizin bu millete vereceğiniz onurlu katkılardan geçiyor. O zaman biz şunu söyleriz. Basınımız özgür olmalı. Basınımızın üzerinde hiçbir baskının olmasını biz asla tasvip etmiyoruz. Bizim iktidarımızda göreceksiniz biz bu ülkeyi yönetmeye iktidara talibiz. Öyle kadrolarla geliyoruz. Milletimizin bize verdiği desteği biliyoruz, bize yüklediği misyonun farkındayız. Sonuna kadar bu mücadeleyi vereceğiz.”

AZİZ MİLLETİMİZİN UMUTLARI OLACAĞIZ

Ülkeyi var eden kurucu değerler olduğunu ifade eden Saka, bir insanın soğan ekmek ile bile doyabileceğini ifade ederken, şöyle dedi:

\"Bir insan özgür değilse hiçbir anlamı yok. Ben dava arkadaşlarıma ilçe arkadaşlarıma söylüyorum. Buna önce siz inanacaksınız. İnanmayanın inandırıcılığı olmaz. Her şey ile kavga eden bir iktidarımız var. Onlar ülkenin bekasından daha çok kendi bekalarının derdinde. O zaman da bizi var eden her şey eriyip gidiyor. Gelişmenin önünde ki engeller, ne varsa hep birlikte biz bu millete söz verdik. Aziz milletimize onların umutları olacağımızı, onların dertlerine, düşüncelerine sahip çıkacağımıza söz verdik. Özgürlüğü, benimsemek karakterimdir. Birlikte çalışmadıktan sonra ortak aklı kullanmadıktan sonra çözüm odaklı verileri birlikte değerlendirmedikten sonra doğru sonuçlar asla elde edemeyiz.\"

\'HİÇBİR SİYASİ PARTİNİN UZANTISI DEĞİLİZ\'

Hiçbir partinin uzantısı olmadıklarını kaydeden Saka, görev vermedikleri halde, 1- 1.5 yıldan bu yana Kuvayı Milliye ruhuyla çalışan arkadaşları bulunduğunu anlatırken şöyle devam etti:

\"Şu ana kadar 8 ilçeyi atadık. İlçedeki başkan ve yönetimlerimizi oluştururken şunu söyledik: Çok hassas davranmalıyız. Toplumun her kesimine bize güven duyan her insanımızın, bu yönetim kurullarında kendini aidiyet duygusu ile kendisini temsil etme noktasında bire bir örtüşmesi lazım. Çünkü biz Türkiye’ye talibiz. İktidara hep birlikte yürümek istiyoruz. Hiçbir siyasi partinin uzantısı değiliz. Hiçbir siyasi partinin boşluğunu dolduracak değiliz. İktidara yürüyen ve bunun için gerekli ne varsa yerine getiren inanmış donanımlı kadro ile geliyoruz.”



