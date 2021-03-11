İyi Parti gençlik teşkilatında devir teslim

İyi Parti Gençlik Politikaları Başkanlığı’nın yeni Genç Teşkilatlanmasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Onur Hondoroğlu oldu. Görevi Av. Orhun Bilenler’den devralan Hondoroğlu’nun devir teslim törenine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İyi Parti Gençlik Politikaları Başkanı Berna Sukas, İyi Gençlik MYK üyeleri, il ve ilçe gençlik teşkilatları katılım sağladı.

İyi Parti Gençlik Politikaları Başkanlığı’nda bir yıldır Genç Teşkilatlanmasından Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev alan Av. Orhun Bilenler görevini İyi Gençlik Ankara İl Başkanı Onur Hondoroğlu’na devretti.

İyi Parti Gençlik Politikaları Başkanı Berna Sukas’ın önerisi ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in oluruyla gerçekleşen devir teslimi İyi Parti genel merkezinde gerçekleşen törenle gerçekleşti.

Devir teslim töreninde konuşan İYİ Parti Gençlik Politikaları Başkanı Berna Sukas “Genç Teşkilatlanmasından Sorumlu Başkan Yardımcımız Av. Orhun Bilenler bir yıldır İYİ Gençlik için çok önemli çalışmalara liderlik sağladı. Gerçekleştirdiği proje ve çalışmalarla binlerce yeni genç üyeyi İYİ Parti’ye kazandırdı. Görevini devrettiği dava arkadaşımız Onur Hondoroğlu ise uzun süredir İYİ Gençlik Ankara İl Başkanı olarak partimize değer katmaktaydı. Bu devir teslim ile birlikte kardeşimiz artık yeni Genç Teşkilatlanmasından Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev alacak. İyİ Parti’nin Gençlik Politikaları Başkanlığı’na kattığı tüm değerler için Av. Orhun Bilenler’e teşekkür ediyorum. Kendisi İYİ Parti’nin genç siyasetine büyük katkılar sağladı ve görevini layıkıyla tamamladı. Görevi devralan Onur Hondoroğlu’nu ise tebrik ediyor ve yeni görevinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu devir teslim İYİ Parti’nin gençlik politikaları için çok heyecan verici” dedi.



Gücümüzü Genel Başkanımızın sözünden alıyoruz



Görevi Av. Orhun Bilenler’den devralan Onur Hondoroğlu “Benim için çok gurur verici bir gün yaşıyorum. İYİ Parti gençliği olarak sayın Genel Başkanımız Meral Akşener’in ‘Ben bu yolu yanımda gençler olmadan yürümem’ sözünü şiyar edindik. Tüm çalışmalarımızda bu sözü aklımızda tutuyor, davamıza daha sıkı sarılıyoruz. Bu anlamda İYİ Parti Genel Başkanımız sayın Meral Akşener’e, bana bu görevi layık gören İYİ Parti Gençlik Politikaları Başkanımız sayın Berna Sukas’a, görevi devraldığım dava arkadaşım Av. Orhun Bilenler’e teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Bilenler’den aldığım görevi en iyi şekilde devam ettirecek, İYİ Parti’nin genç siyasetine değer katacağım.” dedi.



Görevi devreden Av. Orhun Bilenler “Bir yıldır gururla sürdürdüğüm İYİ Parti Gençlik Politikaları Başkanlığı Genç Teşkilatlanmasından Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini bugün Onur Hondoroğlu’na devretmekten büyük onur duyuyorum. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener’e, göreve geldiğim ilk günden bu yana desteğini esirgemeyen İYİ Parti Gençlik Politikaları Başkanı Berna Sukas’a ve tüm İYİ Gençlik ailesine saygıyla teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni Genç Teşkilatlanmasından Sorumlu Başkan Yardımcımızın görevini en iyi şekilde yapacağına gönülden inanıyor ve başarılar diliyorum.” dedi.



Gerçekleşen devir teslim töreni İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, İYİ Parti Gençlik Politikaları Başkanı Berna Sukas’ın, MYK üyeleri, il ve ilçe gençlik teşkilatlarının katılımıyla tamamlandı.