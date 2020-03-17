İyi Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: Türkiye'de tetkik sayılarının yeterli olmadığını düşünüyoruz

İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, partisinin başkanlık divanı toplantısında salgın hakkında durum değerlendirmesi yaptıklarını, değerlendirme sonucunda parti içinde bir izleme komitesi kurulduğunu, parti teşkilatlarının kongre süreçlerini ise 15 gün erteleme kararı aldıklarını duyurdu.

İyi Parti Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla ülke gündeminin tamamını meşgul eden Koronavirüs salgını hakkında parti olarak aldıkları tedbirleri, teşkilatlara yaptıkları uyarıları ve alınması gereken önlemleri anlatan Ağıralioğlu, "Türkiye'de tetkik sayılarının yeterli olmadığını, yeterli tetkik Kitinin elimizde bulunmadığını, tetkiklerden sonuçları alma hızımızın da yeterli olmadığını düşünüyoruz" dedi.

"Kongrelerimizi 15 gün erteledik"

Ağıralioğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Teşkilatlarımız il ilçe başkanlıkları yöneticilerin tamamı bu süreci evde kal sosyal sorumluluk sürecine destek vererek geçirecekler. Partimizde bir nöbetçi bırakacağız. Mümkün mertebe bu sürecin sağlıklı yürütülmesi için partimiz üzerine düşen ciddiyetle meseleyi yönetecek. Kongrelerimizi 15 gün erteledik, 15 gün sonra sağlık şartlarındaki duruma göre tekrar değerlendirme kararı aldı divanımız. Genel Başkanımızın tavsiyeleriyle bir izleme komitesi kurduk, izleme komitemizde Genel Başkan Yardımcımız Cihan Paçacı, Genel Başkan Yardımcımız Şenol Sunat, Aylin Cesur Isparta Milletvekilimiz, Profesör Dr. Ahat Andican İstanbul Milletvekilimiz ve Profesör Dr. Sinan Sözen korona izleme komitesi olarak çalışacaklar. Sürece tekliflerimizle katkı sağlayacağız, doğru hamlelerin tüm Türkiye sathında uygulanması için elimizden gelen her türlü şeyi yapacağız.

"Türkiye'de tetkik sayılarının yeterli olmadığını düşünüyoruz"

"Şu anda Güney Kore tetkik sayısı itibariyle süreci en ciddi yönetebilen ülkelerin başında geliyor. 280.000 dün itibariyle yapılan tetkik sayısı. Türkiye'de tetkik sayılarının yeterli olmadığını, yeterli tetkik Kitinin elimizde bulunmadığını, tetkiklerden sonuçları alma hızımızın da yeterli olmadığını düşünüyoruz. 2 gün tetkik sonuçlarının çıkması. Bunu biraz kısaltmaya çalıştığını düşünüyoruz sağlık bakanlığımızın. Sağlık Bakanımızın kişisel iyi niyetine rağmen süreci yönetebilme kapasitesinin ne kadar olduğunu görebilmemiz için bir 15 gün evde geçirmemiz lazım. Bu 15 günlük tecrit bana hastalık ya da virüs bulaşmasın bencilliği değil, başkasına bulaştırmayalım sorumluluğudur. Nihayetinde Türkiye'de 82 buçuk milyon, 45 milyon mülteci barındıran bir şekilde hayatını idame ettirmek zorunda olan insanların bu şartlarda bulaştırmamak gibi bir ihtimali yok. Bu 15 günlük süreçte devletin bu anlamda alacağı kararlara milletin hassasiyetle uyması gerekmektedir.

"Ciddi bir kit ihtiyacımız var"

"Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılma hızlarında tetkiklerde ortaya çıkan sonuçlar sadece bu kitler yoluyla yapılan tahliller den sonra çıkan sonuçlar. Henüz kendisine tetkik yapılamamış olanların taşıyıcı olma ihtimali çok yüksek insanlar var. Dolayısıyla bizim acilen ihtiyacımızı karşılayacak ve süreci sağlıklı yönetmenize imkân verecek sonuçları bize verme imkânı sağlayacak ciddi bir kit ihtiyacımız var. Oldukça fazla sayıda ve hızlı sonuç verecek kitlere ihtiyacımız var. 15 dakikada sonuç verenler var bunlarında hızla tedarik edilmesi lazım.

"Turizm bölgesi üs haline getirilebilir"

"Eğer şartlar Türkiye'de yatak kapasitemiz de yoğun bakımın üniteleri kâfi olmadığı bir duruma gelir ise bir turizm bölgesi üs haline getirilebilir. Turizm bölgelerimizde yatak kapasitemiz çok fazla çok rahatlıkla devlet inisiyatif alıp henüz turizm sezon açılmadığı için bir bölgeyi bu anlamda tehdit ve rehabilitasyon üssü haline getirebilir, bir pilot uygulama yapabilir.

"'Evde kalın' kampanyasını teşvik edecek ekonomik şartların oluşturulması gerekiyor"

"Bu Sağlık Bakanlığı'nın bir virüs ve mücadele programı değil, bütün bakanlıkların el birliğiyle bir devlet politikası haline getirmesi gereken bir süreçtir. Dolayısıyla sağlık bakanlığımızın bize vermiş olduğu 14 madde üzerinden uyulması gereken "Evde kalın" kampanyasının şekil şartları itibariyle insanların evde kalmalarını temin edecek, teşvik edecek ekonomik şartların da oluşturulması gerekiyor.

"Yurt dışından gelenlerin taşıyıcı olabilme ihtimali çok yüksek"

"Yani Umreden gelenleri yurtlara yerleştirenlerin aynı zamanda yurtdışından gelen yolcuların da bu şartlarda tecrit edilebilecek ortamlarının oluşturulması gerekmektedir. Ben bu yakın zaman içerisinde yurt dışından gelenlerin çok rahatlıkla bir kağıt imzalayarak hayatlarına devam etme imkânı bulduklarını görüyorum. Dolayısıyla bunların da taşıyıcı olabilme ihtimali çok yüksektir.

"Bizde çalışan Çinli vatandaşların seyahatleri ile ilgili bir bilgi var mı yok mu? Gidip gelişler kontrol altına alabildi mi? Onu bilmiyoruz bunlara da bakılması lazım.

"Taşıyıcı kayıt sistemiyle beraber kim kiminle irtibatlı, test edebilme imkânı ve buna müdahale inisiyatifi de kuvvetlenecektir. Bu mekanizma içerisinde yurtdışından seyahatten dönenlerle temas edenlerin ya da kendisinde pozitif bir şey tespit edilenlerin hepsinin nerede konumlandığı, nerede oturdukları, akrabalık ilişkilerinin kimlerden oluştuğunun hepsinin kayıt altına alınması lazım. Çünkü 2 hafta geçecek 3 hafta geçecek ve 3 hafta sonra devletimizin elinde biz de bu virüsü taşıyanların oranı, bunların bulaşanlarının yaşları, yani kısacası toplumun ultrasonunun olması lazım."