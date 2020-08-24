İyi Parti Sözcüsü'den AKP'li Canikli'ye: Sorumluluktan kurtulmak isteyen hükümet telaşı

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İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli'nin Giresun'da yaşanan sel felaketi için söylediği "bunun yapılaşma ile alakası yok, yağmur yağdığı zaman toprak kayıyor önüne ne katarsa götürüyor" sözleri için "Sorumluluktan kurtulmak isteyen hükümet telaşı gibi geldi bana" dedi.

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavuz Ağıralioğlu, bölge insanı olduğunu belirterek Nurettin Canikli'nin sözleri hakkında "Canikli’nin hatırlatmaları biraz siyasi olmuş, sorumluluktan kurtulmak isteyen hükümet telaşı gibi geldi bana" diye konuştu.

Ağıralioğlu, sel felaketiyle ilgili hafriyat dökümlerine dikkati çekerek "Dere yataklarına dökülen yerlerde yağmur yağmadığı zaman suyun akıp akmadığını anlamazsınız. Oralara mübalağalı hafriyatlar dökülür sonra biraz fazla yağmur yağdığında oralara dökülen hafriyat aşağıda ne var ne yok götürecek kadar yıkıcı bir güce ulaşır. Birinci önlem yapılan inşaatlardan çıkan hafriyatların dere yataklarına dökülmesini önleyecek bir belediye hizmetidir. Bunu kontrol edemeyen devlet sonra dökmeseydin diye konuşamaz" yorumunu yaptı.

Yaşanan felaketlerle Hidro Elektrik Santralleri (HES) ile ilgisini olup olmadığı yönündeki soruyu da yanıtlayan Ağıralioğlu, "Yapılacaksa bile sınırlı sayıda yapılmalı. Bir dere yatağında 35-40 tane HES yapmak tabiata da saygısızlıktır, bölgedeki insanlara da saygısızlıktır, canlılara da saygısızlıktır. Bütün bunların ötesinde kamu kaynaklarının israf edilmesidir” yorumunu yaptı.

Ağıralioğlu, İçişleri Bakanlığı’nın 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili yayınladığı genelgeye ilişkin olarak da , ''Devletin pandemi dolayısıyla iptal ettiği ya da kutladığı, sembolik bazı faaliyetlere de bizzat temsille katıldığını herkes biliyor'' dedi.

"30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Türk Milleti'nin bu topraklarda varoluş hikayesinin şahikalaşmış, destanlanmış gününün adı olduğu" söyleyen Yavuz Ağıralioğlu, ''O günün önemini milletimize unutturmamak lazımdır. Devlet yöneticilerimizin buna özen göstermesi lazım'' ifadesini kullandı.